Skupština potvrdila izjavu srpskog člana Predsjedništva o povredi vitalnog nacionalnog interesa

Jednoglasno su narodni poslanici podržali veto srpskog člana Predsjedništva, Milorada Dodika na Memorandum o razumijevanju između CIK-a BiH i Međunarodne fondacije za izborne sisteme. Opozicija glasanju nije prisustvovala.



Takav memorandum značio bi uplitanje stranaca u izborni proces u BiH, što je grubo kršenje vitalnog nacionalnog interesa Srpske. Ponovio je to u svom uvodnom obraćanju Milorad Dodik. Time bi se, kaže, otvorila vrata za izbor političkih favorita ove fondacije u BiH, a favorizovana bi bila bošnjačka strana.

"Ova međunarodna organizacija kako je zovu je isključivo američka. Finansira se od strane NDI i shodno njihovim djelovanjima u pravilu djeluje u globalnom okviru ukupnih američkih interesa. Činjenice koje stoje ovdje jasno govore šta joj je namjera", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Institucije Srpske moraju da reauguju u slučaju preglasavanja srpskog člana Predsjedništva. Kaže to predsjednica Željka Cvijanović. Memorandum o razumijevanju između CIK-a i IFES-a, značio bi, poručuje, nastavak manipulacije koja je počela nelegalnim izborom CIK-a.

"Ti ljudi imaju jake političke veze, vezani su za političke partije i SDS i PDP. Tamo se nisu mijenjali bošnjački članovi CIK-a, nego samo ovi drugi i Srbi i Hrvati, i to na način da smo dobili ljude koji apsolutno nisu pokazali prolazeći kroz konkurs i procedure da mogu da obavljaju taj posao nego ste ih samo izglasali gore u skupštini", naglasila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Volja građana je svetinja za izborni sistem, i logično je da se, nakon nelegalnog izbora njenih članova, sumnja u rad CIK-a, kaže premijer Radovan Višković. Opozicionari, kao po običaju, ne podržavaju veto srpskog člana Predsjedništva. U tome da svoje prste u izbornom procesu imaju stranci, ne vide ništa sporno. Nije ni čudo, kada prate politiku Sarajeva, poručuje im skupštinkska većina.

"Pozivamo se na neke tačke memoranduma koji kaže da će CIK to sprovoditi, a što smeta, zato, vjerovatno što se godinama izigrava volja građana", istakao je Zoran Vidić, poslanik SDS-a u NSRS.

"Imamo dovoljno kapaciteta, imamo dovoljno i demokratske snage i pameti kod naših građana da znaju, šta koga i treba da izaberu. E sad što se neko ne slaže sa tim izborom, to je njegov problem, ali to mora da se riješi na demokratski način, sa svojim programom a ne sa stranim mentorima kako su to zamislili", rekao je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Iz vladajuće većine poručuju da se nikome ne spori nadgledanje izbornog procesa. Ono što je u Memorandumu sporno je, kažu, što bi IFES-u bilo omogućeno upravljanje biračkim spiskovima, miješanje u sporovođenje izbora i sajber sigurnost.