Skup "Pravda za Davida" pretvoren u morbidni politički miting

Doktor socioloških nauka Sanja Vlaisavljević ocijenila je da se skup "Pravda za Davida" pretvorio u "morbidni politički miting" onog trenutka kada su politički nezadovoljnici uvidjeli ili osjetili priliku za svoj politički obračun sa partijama koje su u Republici Srpskoj pobijedile na izborima.

Komentarišići pozive određenih opozicionih političara da građani na sutrašnje proteste dođu u što većem broju i da zajedno "idu do kraja" pa onda u novi početak", Vlaisavljevićeva je rekla Srni da činjenica da je miting dogovoren za sutra, dan uoči dočeka Nove godine, sa porukom da se "ide do kraja i za novi početak", zapravo, ni na koji način ne upućuje da je to više miting koji se odnosi na istinu o stradalom mladiću.

"Sasvim je razumljiva želja i borba jednog roditelja da sazna uzrok i razloge smrti svog djeteta. Mislim da svi građani u BiH daju punu podršku roditelju u nastojanja da sazna šta se desilo sa njegovim djetetom. Nažalost, građani jesu nezadovoljni i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, ali koristiti smrt jednog mladog čovjeka za političke obračune je više nego morbidno", poručila je Vlaisavljevićeva.

Prema njenim riječima, potresno je vidjeti da političari koji nisu pobijedili na prethodnim izborima idu do krajnjih granica ljudske emocionalnosti i ljudske tragedije, kako bi zadovoljili svoje političke ciljeve.

"Ako je to način na koji oni iskorištavaju građane da bi došli do neke eventualne promjene političke moći u Republici Srpskoj, onda se njih istinski treba plašiti, kada dođu i ako ikada dođu na mjesto političkih elita koje će vladati Republikom Srpskom ili Federacijom i šire", zaključila je Vlaisavljevićeva.