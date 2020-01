Skup podrške isključenim članovima SP-a, Đokić najavio prijave MUP-u

Kongres SP-a me je birao, i samo on može da me smijeni. Tako je poslanik Socijalističke partije u Parlamentu Republike Srpske Goran Selak, uz podršku nekoliko stotina članova i simpatizera gradskog odbora SP-a Banjaluka, odgovorio Petru Đokiću koji je juče iz stranke isključio njega, Maksima Skoku i Milenka Savanovića.

Odluku lidera stranke sutra će u Doboju morati da potvrdi i Glavni odbor, na koji iskljulčeni članovi partije nisu pozvani. Pozivnica mi ne treba, kaže Selak, koji će sutra na Glavni odbor, milom ili silom. "Sutra je glavni odbor, ta drskost Petra Đokića koji nije uputio pozive nama da dođemo na sjendicu Glavnog odbora, evo poručujem vam danas, dajem eksluzivno vijest da ću doći. Neka me srpiječi fizički da ne uđem jer sam ja i dalje član Glavnog odbora, jer Kongres me izabrao da budem član Glavnog odbora. Ukazivali smo na našu partiju, da partija nije jedan čovjek i htjeli smo da izađemo iz kandži predsjednika partije Petra Đokića koje je okupirao ovu partiju. Pozvali smo ga da razmisli da se povuče sa čela partije, i iz ministarstva kojim upravlja", rekao je Goran Selak, poslanik SP-a u NSRS i predsjednik GO SP-a Banjaluka. Đokić je iskljulčenja poštedio poslanike Andreu Dorić, Savu Vulića i Ristu Marića, ali je pitanje da li će i Glavni odbor donijeti takvu odluku. Bilo kako bilo, poslanici i dalje ostaju pri stavu da Petra Đokića ne žele u Vladi Republike Srpske, ali ni na čelu stranke. "Mi narodni poslanici koji smo imali potrebu da razgovaramo sa njim i ukazivali na neke probleme, prvenstveno na probleme u funkcionisanju njegovog ministarstva i njegovim nekim postupcima u kadrovskoj politici... Nije želio da nas sasluša. Ipak smo mi narodni poslanici, izabrani smo u najviše zakonodavno tijelo i mi biramo ministre u Vladi Republike Srpske. Očigledno on to nije shvatio ozbiljno, ni naša upozorenja", istakla je Andrea Dorić, poslanik SP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na skupu podrške poslanicima, iako je bio pozvan, Đokić se nije pojavio. Poručio je da je da SP nije organizovala nikakav skup podrške, i da će zbog, kako je rekao, zloupotrebe ličnih podata članova koji su SMS-ovima pozvani na skup, pojedince prijaviti MUP-u Srpske. "To nije partijski poziv, niti stav nijednog našeg gradskog ili opštinskog odbora. Iza njega ne stoje organi partije i želim da pozovem članstvo da ne nasjeda na ovakve pozive ili bilo kakve provokacije", naglasio je Petar Đokić, predsjednik SP-a. Sve što se dešava u SP-u je unutarstranačko pitanje, a u kolaiciji je i dalje sve kako treba, kaže potpredsjendica SNSD-a Željka Cvijanović. "Unutar koalicije se nije razgovaralo o tome, i ovo sve što se dešava, dešava se u prethodnih dan, dva i ne možete očekivati da koalicija sjedi i zasjeda oko toga niti je to sada u ovom momentu pitanje koalicije. Ono što je za koaliciju važnu jeste da mi imamo jasno izraženu podršku u okviru parlamenta i parlamentarne većine, to je neophodno za funkcionisanje Vlade", rekla je Željka Cvijanović, potpredsjendik SNSD-a. Izvršni odbor Gradskog odbora Socijalističke partije Banjaluka najoštrije je osudio skup podrške narodnim poslanicima SP-a, i postupke Gorana Selaka. Odbor je dao punu podršku lideru stranke.