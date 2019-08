Škrebić: Ne bježimo od razgovora, ali poslodavci nisu jedina adresa za probleme

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić izjavio je danas Srni da poslodavci ne bježe od pregovora o granskim kolektivnim ugovorima, ali da oni nisu jedina adresa za povećanje plata i pobošljanje statusa radnika u Srpskoj.

"Mi smo davno predlagali razgovore u vezi sa granskim kolektivnim ugovorima jer smatramo da o tome treba razgovarati i da su oni potrebni", istakao je Škrebić.

Prema njegovim riječima, Unija udruženja poslodavaca nema ništa protiv zaključivanja granskih kolektivnih ugovora, ali joj je neprihvatljiv opšti kolektivni ugovor.

"Mi smo davno predlagali da razgovaramo o granskim kolektivnim ugovorima jer svaka grana privrede ima svoje specifičnosti, ali sindikati nisu htjeli da razgovaraju o tome, već zahtijevaju da potpišemo opšti kolektivni ugovor. Ne možemo potpisati opšti kolektivni ugovor i staviti iste norme nekoj jakoj i siromašnoj grani koja to ne može ispoštovati i time je ugušiti", upozorio je Škrebić.

On je podsjetio da opšti kolektivni ugovor nemaju Srbija, Hrvatska, niti bilo koja druga država u okruženju.

"Opšti kolektivni ugovor treba da bude faktički zakon, a iz zakona proističu granski kolektivni ugovori. Moraju biti realni zahtjevi i doneseni granski kolektivni ugovori koji će omogućiti da ta grana privrede na koju se odnose funkcioniše, a ne da je aktima ugušimo i propišemo prava koja niko ne može ispoštovati. Šta to onda vrijedi? Uvijek sam za realna rješenja i da bude doneseno ono što je moguće ispoštovati", kaže Škrebić.

Govoreći o sve češćim zahtjevima sindikata koji se odnose na povećanje plata radnicima, Škrebić je istakao da se najniža plata izračunava i da bi ona bila povećana mora rasti i prosječna.

"Trenutno najniža plata prelazi 50 odsto prosječne plate i tako visok odnos ne postoji skoro nigdje u svijetu. Ne mogu samo poslodavci raditi na povećanju plata, već mora da dođe do rasterećenja privrede i stabilizacije političkog ambijenta u BiH. Nadamo se da će napokon biti formiran Savjet ministara i da će iz toga pristeći ekonomske reforme i zakonske promjene", naglasio je Škrebić.

On je poručio da prihvataju razgovore sa sindikatima, ali da oni moraju biti zasnovani na argumentima, a ne paušalnim zahtjevima kao što je da najniža plata bude 600, a prosječna iznosi 900 KM.

"To je van pameti, kao i to da se prebacuje odgovornost samo na poslodavce i tvrdnje da su oni jedini krivi za trenutno stanje. Tamo gdje je dobar privredni ambijent ima mnogo poslodavaca jer nikome nije zabranjeno da bude poslodavac. Ali kod nas nedostaje poslodavaca, mali je broj zaposlenih i niske su plate, što znači da nešto ne štima. Poslodavci to sami ne mogu riješiti", rekao je Škrebić.

On je pojasnio da su poslodavci iz Srpske dio globalnog tržišta, a da su cijene po kojima rade manje za 50 odsto u odnosu na inostranu konkurenciju.

"Kod nas koji radimo lon-poslove je cijena rada 10, a u Hrvatskoj 18 evrocenti po minutu za isti posao, a mi imamo i mnogo više problema u vezi sa carinom i drugim procedurama. To je primjer iz moje, obućarske branše, a slično je i u drugim granama privrede", naglasio je Škrebić, navodeći da to utiče na konkuretnost i snagu poslodavaca u Srpskoj.