Školovanje đaka ne staje, samo se ove sedmice neće odvijati u školskim klupama

Školovanje đaka ne staje, samo se ove sedmice neće odvijati u školskim objektima, nego putem e-dnevnika, gugl učionice, odnosno komunikacije između nastavnika i učenika preko internet platformi.

Školski časovi koji se budu ovako realizovali neće trajati više od 30 minuta, a emitovanja preko Javnog servira neće biti. Već krajem ove sedmice razmatraće se odluka da li će đaci od narednog ponedjeljka biti vraćeni u školske klupe.

"Prekidanjem nastave u principu se smanjuje cirkulacija ljudi, đaka, samim tim i cirkulacija njihovih roditelja prema školama i tako dalje. Tako da je to, ja mislim, jedini razlog zašto su baš škole obustavile nastavu u školskim objektima. Ja se iskreno nadam da će to biti samo ovu sedmicu i da će se od sljedećeg ponedjeljka to nastaviti odvijati po istom modelu po kojem smo išli do sada", kaže Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije.

S druge strane, izvođenje nastave na fakultetima se za sada ne mijenja. Studenti ostaju u svojim klupama dok god to epidemiološke mjere budu dozvoljavale, kaže rektor Univerziteta u Banjaluci.

"Ukoliko se desi nastavnika nema i da ne može da održi predavanje uživo, a da je sposoban da održi predavanje bez obzira što je kovid pozitivan, ili je u izolaciji jer je bio s kovid pozitivnim pacijentom, onda može nastavu da održi na onlajn način. Univerzitet je apsolutno pripremljen za takav vid nastave, tako da ja ne smatram da će doći do prekida izvođenja nastavnog procesa, samo će se kombinovati jedan ili drugi način", kaže Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

Razlozi zbog kojih je došlo do pooštravanja mjera najbolje pokazuju brojke koje su iz dana u dan u sve gore. Stopa smrtnosti izazvana virusom korona u Republici Srpskoj na 100 hiljada stanovnika iznosi 1,66 odsto i nije se znatno promijenila od početka pandemije, ali se očekuje da će s obzirom na nagli skok zaraženih uskoro i ona biti povećana. Zato se znatno pogoršao procenat pozitivnih u odnosu na testirane.

"Taj indikator nam govori da smo u posljednjih sedam dana imali 173 zaražena lica na 100 hiljada stanovnika. Kada poredimo to na 14 dana kako se porede zemlje EU, onda je u RS taj indikator 303 lica zaražena na 100 hiljada stanovnika, što nas svrstava negdje u sredinu cijele Evrope", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Najviše zaraženih je i dalje u Banjaluci, u kojoj je 1451 lice trenutno pozitivno na kovid 19. Dom zdravlja je preopterećen, pa je reorganizacija svih radnih procesa i prostora bila neizbježna, kaže direktor Nevena Todorović. U ambulantama za akutno-respiratorne infekcije angažovano je više zaposlenih, a uskoro će biti osposobljen još jedan punkt za uzimanje uzoraka pacijentima.

"Odlučili smo da iza zgrade uprave, to je krug Uprave Hitne medicinske pomoći otvorimo još jedan punkt za uzorkovanje gdje ćemo pokušati napraviti prostor gdje bi mogli doći pacijenti automobilom da se u samom autu uzme uzorak brisa. Tim im priđe, uzme uzorak, oni se što manje zadržavaju, izađu, dođe drugi pacijent. Pokušaćemo na taj način da ubrzamo protok pacijenata i pružanje tih zdravstvenih usluga", kaže Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Osim što se mora strogo pridržavati razmak između stolova i ograničiti broj lica koji borave u zatvorenim ugostiteljskim objektima, od danas se zatvaraju u 22 časa. Kako bi sve preventivne mjere imale smisle, svi ih se moraju pridržavati. A da to nije slučaj pokazuje činjenica da je u posljednjih sedam dana zabranjen rad za 11 ugostiteljskih objekata u Republici Srpskoj zbog nepoštovanja preventivnih mjera.