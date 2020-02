Skoko: Odlazak Đokića znači vjetar u leđa i socijalistima i Vladi RS

Socijalistička partija nije Petar Đokić i niko od socijalista ne bi trebalo da nosi teret njegovih afera i problema sa zakonom, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" šef Nezavisnog kluba poslanika SP u NS RS Maksim Skoko.

Zahtjevi za smjenu Petra Đokića sa pozicije ministra rudarstva i energetike, kao i sa mjesta predsjednika Socijalističke partije dolaze od članova partije koji su svojim radom izabrali narodne poslanike, a sve ostalo su nevješti spinovi čovjeka koji već sada predstavlja prošlost Socijalističke partije, tvrdi Maksim Skoko.

Čini se da situacija u Socijalističkoj partiji ne ide naruku nijednoj od sukobljenih strana. Da li će SP na kraju biti gubitnik, bez obzira na ishod?

SKOKO: U Socijalističkoj partiji nema strana i podjela na naše i njihove. Socijalistička partija su ljudi, a ne funkcije. Partija pripada svim članovima, tako da ne stoji priča da je SP gubitnik. Ono sa čim se partija suočava jeste teret pojedinca, koji je umislio da je veći od partije. Petar Đokić je pokušao da svede partiju na svoju mjeru, odnosno da je uruši dok ne postane ponovo mala i nebitna, ali smo ipak reagovali na vrijeme i nismo dozvolili da se to desi. Ne može 55.000 ljudi da ispašta zato što jedan pogubljeni čovjek proizvodi afere kao na traci. Članstvo i narodni poslanici su se ogradili od njega i za nas on više nije predsjednik partije. Jednostavno je sam prokockao povjerenje koje je imao.

Često naglašavate afere i nezakonite radnje Petra Đokića, na šta konkretno mislite?

SKOKO: Pitanje je dobro, jer teško je u tolikoj gomili izvući nešto za šta možete reći da najviše smeta. Imamo aktivne istrage u kojima on ima ključnu ulogu, a sve te otvorene afere predstavljaju materijal za "Nadrealiste". Ilustracije radi, postaviću pitanje za javnost: gdje još u svijetu ima da ministar rada krši zakon o radu? Slično je i sa njegovom diplomom, tu imamo situaciju koja je već postala regionalni vic, samo što nama to nije smiješno. Osim problema s aferama, Đokić ima i ogromne probleme s poštovanjem partijskog statuta. To jesu unutarpartijske stvari, ali vjerujte da ni tu nije ništa bolja situacija, naprotiv.

Da li je tačno da Petar Đokić ima podršku SPS i predsjednika Ivice Dačića? Nedavno je objavljeno da Dačić daje punu podršku Đokiću i jedinstvu u SPu.

SKOKO: SPS ima stav da se ne miješa u unutrašnje stvari SPa i mi to poštujemo, za razliku od Đokića, koji je odmah potrčao da se uslika sa Dačićem i da i njega direktno uvuče u sopstvene probleme. Čekao ga je satima, Dačić je jasno rekao da daje podršku SPu i da ne želi da se miješa, a ovaj je toliko insistirao da je umalo izazvao skandal. Ovom prilikom bih uputio izvinjenje drugovima iz Srbije u ime svih socijalista Republike Srpske. Nismo mi svi Đokić i oni to znaju. Svakodnevno komuniciramo s njima i imamo podršku u borbi za očuvanje i jačanje partije. Zanimljivo je da veliki broj naših članova Đokiću najviše zamjera upravo to što je saradnju sa SPS ugušio i sveo na deklarativne podrške tokom izbora, umjesto da radimo zajedno, da sarađujemo na projektima i unapređujemo saradnju naših partija i saradnju Srpske i Srbije, što smo mi već pokrenuli na više nivoa.

Ipak, uz Petra Đokića postoji određena struja koja se ne slaže sa stavovima koje zastupaju poslanici?

SKOKO: Naravno da postoji, radi se o ljudima koje je Đokić na svoju ruku, bez saglasnosti partije postavljao za direktore, pomoćnike ministara i imenovao u najviše partijske organe. Dio njih se ponaša apsolutno isto kao Đokić i takođe bacaju ljagu na sve socijaliste. Za takve nema mjesta u partiji i zato se grčevito i zagriženo bore da sačuvaju onog ko ih je bez ikakvih kvalifikacija i kvaliteta postavio na odgovorne pozicije. Njihov problem je ogroman, ali ne vjerujem da ćete naći nekoga da ih žali. Đokić je već ponudio njihove "glave" da sačuva ministarsku fotelju u jednom očajničkom potezu. Neki od tih ljudi su ucijenjeni, na njih je vršen pritisak i prijećeno im je, a takvima ne zamjeramo mnogo. Nismo svi isti, neki ljudi jednostavno ne trpe ucjene i pritiske. Ono što raduje jeste da su takvi u manjini, te da predstavljaju izuzetak, a ne pravilo.

Već ste najavili tužbe i sudsko odlučivanje o isključenjima iz partije, kao i sastanke sa premijerom i koalicionim partnerima. Šta još možemo očekivati u narednim danima kada je u pitanju SP?

SKOKO: Činjenica je da socijalisti već sada djeluju mnogo bolje i aktivnije, veliki broj ljudi nam se pridružio, ne samo u zahtjevu za smjenu Đokića, nego i u svakodnevnom poslu, pripremama za izbore, te organizaciji po odborima i na terenu. Mnogo socijalista nije htjelo da priđe partiji koju vodi Đokić, da rade i prave rezultate za njegov lični interes. Sada se to promijenilo i ta promjena će tek da donese pozitivne rezultate za SP. Vjerujem da će se mnogi iznenaditi rezultatima SPa na predstojećim izborima. Bez tereta koji predstavlja Petar Đokić, mislim da je realno da idemo na istorijski rezultat.

Šta očekujete po pitanju odgovora premijera i koalicionih partnera u vezi sa vašim zahtjevima za smjenu Đokića i daljeg funkcionisanja u okviru vladajuće koalicije?

SKOKO: Socijalistička partija ostaje dio koalicije i to niko ne može da dovede u pitanje. I u ovom slučaju mnogo je lakše raditi na zajedničkim projektima bez tereta sopstvenih neodgovornih kadrova koji proizvode afere. Njih nema mnogo, ali, nažalost, najglasniji su i ostavljaju utisak brojnosti. U izbornoj smo godini, slijedi nam veliki posao i zajednički rad, a tu je bitan svaki čovjek i svaka regija. Međutim, ono na čemu složno insistiramo jeste smjena Đokića sa mjesta ministra, jer ne možemo u punom kapacitetu podržati Vladu čiji je član čovjek poput Petra Đokića. Kao što srozava ugled Socijalističke partije, tako isto baca ljagu i na Vladu Republike Srpske, a znamo i da koalicioni partneri dijele naše mišljenje po ovom pitanju. Za nas u Socijalističkoj partiji Petar Đokić je već sada bivši predsjednik, a vrlo brzo će, vjerujem, postati i bivši ministar.