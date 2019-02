Skidaju se reklame helikopterskog transporta: Krim policija saslušava u "VDH Aero"

Po nalogu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, na saslušanju su bila odgovorna lica kompanije "VDH Aero" i predstavnici privatne klinike koja je reklamirala usluge medicinskog transporta helikopterom.

Republička inspekcija, nakon izvještavanja ATV, zabranila je reklamiranje tih usluga, a danas je počelo skidanje bilborda na kojima se klinika oglašavala.

Dok je policija pregledala dokumentaciju, iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, koja je odgovorna za letove, još niko nije provjerio da li ih je "VDH Aero" naplaćivao. Sudeći po Direkciji, te dokaze trebalo je da predoči ATV u svojim prilozima.

"U pomenutim prilozima nije iznesen niti javnosti predočen nijedan validan dokaz da je „VDH Aero“ vršio komercijalne letove uz naknadu, niti BHDCA raspolaže takvim dokazima. S tim u vezi, u skladu sa propisima koji regulišu rad BHDCA, trenutno ne postoji nijedan osnov za reakciju i aktivnosti BHDCA u konkretnom slučaju", poručuju iz BHDCA.

Medicinska klinika koja je oglašavala usluge transporta helikopterom "VDH aero", let do Beograda nudila je po cijeni od dvije hiljade evra. Rekacije je moralo da bude, kažu oni koji dobro poznaju sistem rada u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Bivši direktor Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske, Dejan Todorović, za ATV poručuje da su zbog nemara nadležnih, stvari mogle da krenu po zlu. Direkcija je morala da reaguje na oglašavanja helikopterskog transporta, jer je helikopter registrovan u BiH, ali nema dozvolu za usluge koje nudi. To bi u Direkciji trebalo da znaju, kaže Todorović.

"BHDCA je istog trenutka morala da reaguje ako je to letjelica, da li helikopter ili avion koji se nalazi u registru BiH, za šta je BiH odgovorna. Ti ljudi dobijaju plate. Direktor BHDCA je odgovoran. Da li on nešto zna ili ne zna, on je odgovoran i trebao je da pošalje inspektore da utvrde situaciju", kaže Dejan Todorović, bivši direktor.

"VDH aero" je preko stranice za oglašavanje nudila komercijalne letove i medicinski transport, ali je oglas iznenada povučen. ATV je prva pisala o kompaniji koja nudi helikopterski transport pacijenata za koji nema dozvolu, tačnije sertifikat AOC.