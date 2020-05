Sjednica skupštine u Bileći poslije osam mjeseci

Punih osam mjeseci je trebalo da se sastanu bilećki odbornici. Danas su u svom stilu održali redovnu sjednicu i to sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Bilećani su u zadnji čas usvojili Nacrt budžeta za ovu godinu koji je bio pripremljen još u decembru prošle godine.

Nacrt iznosi oko 10.300.000 maraka, i nije dobar kažu skoro svi tribuni i dodaju kakav-takav morao se usvojiti.

"Budžet se u Bileći sastavlja i polazi se od troškovne strane, prvo se napiše koliko su troškovi a onda se prihodovna strana štimuje. To je nedopustivo, nestručno.", kaže Slavko Dangubić, odbornik DNS-a.

"Evo šta reći poslije 8 mjeseci samo jedna tača dnevnog reda, toliko o problemima, nema izvještaja nižih budžetskih potrošača, nema izvještaja Odjeljenja. Ne znam šta bi vam rekao poprilično loše", kaže Dragan Babić, nezavisni odbornik.

Poprilično burno bilo je više od tri sata u skupštinskoj sali. Ko se sa kim svađa i ko koga napada u ovom Parlamentu danas je bilo teško zaključiti ono što je očigledno uvreda i pogrdnih riječi ponovo nije falilo. Dražen Dunđer danas je zaratio na sve strane.

"Još jedna burna skupština, bili ste najaktivniji, jeste li se umorili danas? Pa ja se ne mogu umoriti a ne vidim ja da je ona bila burna koliko vi hoćete da kažete, mnogo je burnija ona Narodna u Banjaluci", kaže Dražen Dunđer, Klub odbornika "Zvezdano nebo".

Predsjednik skupštine ne zna šta je krivi navod a šta replika, nekome da više vremena a nekom manje i on je kriv za ovaj javašuk, tvrde odbornici. Najmlađi među njima kaže da u ovoj atmosferi nije lako raditi.

"To ne vodi ničemu ja nisam zagovornik ja uvijek pozivam na povredu poslovnika to je najviše do predsjednika skupštine koji ne vodi skupštinu onako kako treba", kaže Mato Vujović, odbornik SDS-a.

"Ja ne vidim apsolutno ništa loše u mom radu dosadaašnjem i rukovođenju skupštine a ostale stvari neka druga Odjeljenja ne mogu ja da utičem na to", kaže Srđan Rogan, predsjednik SO Bileća.

Iako su sada čekali 8 mjeseci da se sastanu i jedni drugima saspu sve u lice bilećki odbornici u skupštinske klupe će ponovo za manje od mjesec dana. Budžet za ovu godinu mora se što prije usvojiti.