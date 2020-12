Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske

Odluka o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila trebalo bi da bude usvojena, a razlozi za to su posljedice izazvane korona virusom, kaže to ministar finansija Zora Vidović. Zatvaranje radnji, pad privrednog rasta doveli su do toga. A prema projekcijama očekuje se i pad u prikupljanju poreza, kaže to Zora Vidović. Posljedice pandemije su kako kaže dovele su i do pada bruto domaćeg proizvoda za šest mjeseci ove godine i to za 2,7 odsto. Ipak ono što je najvažnije, od marta se pomagalo zdravstvenom sektoru, u koji je uloženo više od 148 miliona maraka, a tako će biti i u narednom periodu.

"Kao posljedica ove zdravstve krize došlo je do pada budzetskih prihada i povećanja rashoda, prihodi su smanjeni jer je privreda radima manjim kapacitetom i zbog zatvaranja privrednih subjekata, jako su porasli troškovi zbog nabavke sredstava za zdravstveni sektor", kaže Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske. Za opoziciju finansije Republike Srpske su na staklenim nogama. Konsolidovani budžetski deficit će poručuju prijeći granicu i prvo opšte fisklano pravilo. Smatraju i da se od određenih troškova moglo odustati i na taj način napraviti uštede. "Ne mogu da se prave izleti van toga koje mogu nekad za 2,3,5, 10 godina da nas skupo koštaju, mi smo danas ovdje zato što su oba pravila ta glavna, ugrožena", rekao je Igor Crnadak, poslanik PDP-a u NS RS. Odstupanja od diskusije nije manjkalo ni na današnjem zasijedanju. Dežurni u tome ovaj put bio Nebojša Vukanović. Obrušio se na premijera Radovana Viškovića. Pa je pominjao sve redom od nabavke helikoptera do nabavke odijela za ministre bez obzira što ta informacija nije tačna. Nije to omelo Vukanovića da pozove premijera da zajedno odu među narod i vide kako živi. "Koliko sam vam puta rekao da odte sa mnom u Ljubinje, Kalinovik, običnim autima među ljude da čujete kako ljudi žive, pa onda potpišite i kupujte softver od 20.000 to nije populistička priča, to je za sumorna stvarnost", poslanik SDS-a u NS RS. Za tako nešto ne trebaš mi ti, odgovorio je Višković Vukanoviću. Svoj posao poručuje premijer radi pošteno i nikada na štetu Republike Srpske. Među narodom sam stalno ponajviše tamo gdje sam rođen, ali ni tu niti bilo gdje nisam doživio bilo kakvu neprijatnost tvrdi Višković. “Da vam kažem, zbog javnosti ne zbog vas da kažem, da pravila lične sigurnosti kršim, ne insistiram da obezbeđenje bude pored mene 24 sata, sam se ličnim autom vozin,pojavim se na pijaci, tržnom centru, među narodom i nikad za ove 2 godine nisam doživio da mi bilo ko šta ružno kaže a ne napravi", izjavio je Radovan Višković, premijer Republike Srpske. Tokom zasijedanja polemisalo se i i o tome da li će plate i penzije biti ispalaćivanje uzimanjem kredita. Da te tvrdnje nisu tačne i da je to i jasno navedeno potvrdila je i ministar finansija Zora Vidović.