Situacija u Trebinju pod kontrolom

Sve trebinjske mjere u borbi protiv korona virusa pokazale su se dobrim, brzo su zaustavljeni svi klasteri a još brže otkriveni kontakti, zaključio je nakon sastanka sa gradskim Štabom za vanredne situacije, šef Tima za praćenje mjera i preporuka Nenad Stevandić. Ipak još nije vrijeme za opšutanje, zato je Stevandić Hercegovce zamolio za dodatni oprez i poštovanje svih mjera.

"Ako to uradite dobro u narednih deset dana onda to nećete raditi idućih narednih mjesec i deset dana. Uštedite sebi mjesec dana tako što ćete idućih deset dana biti jako disciplinovani i poštovati mjere. Ne zavisi to samo od organa nego i od građana. Nadam se da je ta svijest ovdje na visokom nivou. Nema zamjerke", kaže Nenad Stevandić, šef Tima za praćenje mjera i preporuka.

Isto misle i u trebinjskom Štabu za vanredne situacije. To što posljednjih dana nema mnogo novozaraženih ne znači da je borba sa Kovidom završena, pa iz Štaba mole za strpljenje.

"Još malo moramo imati strpljenja, izdržati još narednih desetak dana i onda će nam sigurno svima biti lakše. Ne smijemo dozvoliti kada smo uložili svi zajedno ovoliko napora da sada kada je ovo lijepo vrijeme i sve skupa utiče na nestrpljenje", kaže Stevan Bekan, načelnik Štaba za vanredne situacije.

Posljednji epidemiološki izvještaj pokazao je da na području Hercegovine nema novih potvrđenih slučajeva infekcije virusom korona. U trebinjskoj Bolnici za sada je smješteno devet Hercegovaca.

"Njihovo zdravstveno stanje je stabilno i nemamo sada nikakvih pogoršanja", kaže Ljubica Miljanović, direktor Opšte bolnice Trebinje.

Na području najjužnije regije za sada je na korona virus pozitivno 46 osoba od čega se 32 nalazi u karantinu u trebinjskom Studentskom domu. Najviše zaraženih je iz Trebinja 21 od čega je 9 članova jedne porodice.