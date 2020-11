Situacija sa virusom korona u Hercegovini izmakla kontroli

Situacija sa virusom korona u Hercegovini je izmakla kontroli. Stanje na trebinjskom kovid odjeljenju je alarmantno jer mjesta za zaražene nema.

Na hospitalizaciju čeka oko 200 pacijenata samo iz Trebinja pa je danas počelo pražnjenje pet bolničkih odjeljenja gdje će se smjestiti zaraženi. Ljekari priznaju - trpiće oni koji nisu zaraženi koronom. Na ovaj način će se obezbjediti još 80 kreveta što znači da će dvije trećine trebinjske bolnice biti za kovid pozitivne pacijente.

"Nadam se do sutra da ćemo biti spremni za prijem pacijenata u taj novi dio koji podrazumijeva sadašnju hirurgiju, interno, ušno i pedijatriju to je otprilike centralni blok i tako odvajamo u potpunosti kovid pacijente i one koji nisu kovid inficirani", rekao je Stanko Buha, vd. direktora za medicinska pitanja Bolnice Trebinje.

Medicinskog osoblja za sada ne fali ali im nedostaje zaštitna oprema. Iz dana u dan broj oboljelih raste. Brojke zabrinjavaju, poručuju iz trebinjskog Doma zdravlja. Direktorica kaže da su medicinari umorni ali neće odustati. U punom kapacitetu rade dvije respiratorne ambulante.

"U poslednjih 15-20 dana između 70 i 80 a bude i do 100 dnevno da se testira. Mi testove šaljemo u Foču tu su nas ispoštovali, dobijate redovno informacije zadnjih dana ispod 50 nema pozitivnih", istakla je Branka Drašković, direktor Doma zdravlja Trebinje.

Štab za vanredne situacije u Trebinju stalno zasijeda, nove i oštrije mjere nisu donosili što ne znači da neće ako se ovakvo nastavi. I gradonačelnik kaže da se rješenja moraju naći, vjeruje u pomoć republičkih institucija.

Mi smo u prethodnoj sedmici poslali zahtjev vezano za dom učenika, mi čekamo povratnu informaciju u slučaju neke potrebe i da se poveća broj nema razlog da ne dobijom saglasnot i ne nađemo rješenje za đako koji su smješteni tamo", naglasio je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Inspektori su svjesni da dosadašnji apeli na Hercegovce nisu djelovali pa zato kreću u još strožije kontrole. I policija upozorava da će preduzeti potrebne aktivnosti. Poseban akcenat je na ugostiteljskim objektima.