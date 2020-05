Sistem nije u kolapsu, UKC postupa u skladu sa protokolima

Republika Srpska je u ova dva mjeseca nabavila veliku količinu opreme koja je raspoređena po svim zdravstvenim ustanovama i prema svim zdravstvenim radnicima.

Zato ne treba da se dovodi u pitanje bilo šta od onoga što je urađeno u prethodnom periodu, prije svega kada je riječ o opremi i njenom korištenju, poručuje ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Alen Šeranić kaže i da Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ima dovoljan broj zdravstvenih radnika koji brinu o pacijentima i tu se, tvrdi, postupa u skladu sa protokolima.

"Svaki put kada se evidentira da je neko pozitivan na virus koronu, bez obzira da li se radi o pacijentu ili ljekaru, jasno je kakav je protokol. Nakon testiranja, ako je ljekar u pitanju, a bez simptoma, ide u Studentski centar ako se radi o Banjaluci. Ako se radi o nekom ko je obolio, zadržava se u Kliničkom centru gdje se liječi, a pacijenti se svakako zbrinjavaju. I ono što je važno upravo iz razloga da zaštitimo bilo kojeg budućeg pacijenta koji će doći u Klinički centar ili bilo koju zdravstvenu ustanovu, ovakve vrste protokola se redovno rade, podrazumijevaju da ukoliko imamo lice koje je pozitivno, izmjestimo ga s odjeljenja, dezinfikujemo cijelo odjeljenje, vratimo i nastavimo dalje sa pružanjem zdravstvene zaštite", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Prema posljednjim podacima resora, prisustvo novog virusa korona potvrđeno je kod još pet medicinskih sestara i jednog doktora u UKC-u. Podsjetio je Šeranić da su sve informacije od prvog registrovanog slučaja zaraze bile dostupne javnosti.

"Da li postoje pojedinačni slučajevi u kojima neko koristi ili ne koristi opremu? To svakako da nije dozvoljeno i to se neće tolerisati. Znači, odgovornost treba da preuzmu svi. Kada je u pitanju mogućnost da vam se virus korona pojavi u zdravstvenoj ustanovi, to je normalno da je velika mogućnost. Ljudi dolaze da se liječe, a s druge strane i oni koji se liječe od drugih uzroka, naravno da mogu da donesu virus korona i da budu zaraženi i da se prime u zdravstvenu ustanovu", istakao je Šeranić.

Na tvrdnje pojedinaca da nema dovoljno ni lične zaštite, ni medicinske opreme, te na brojne kritike koje se upućuju i na adresu UKC-a predsjednik Srpske šalje odgovor, mjere su bile i adekvatne i pravovremene, a zdravstveni radnici su odradili ogroman posao i na svojim plećima nose ogroman teret boreći se s ovim zlom. Na priče o navodnom kolapsu sistema Željka Cvijanović odgovara, izgleda da besposleni nastoje da kritikuju one koji su prezaposleni.

"Naravno, ljudi iz UKC su najpozvaniji da govore o funkcionisanju svoje ustanove, ali ono što svaki dobronamjeran građanin vidi jeste da je upravo na našim zdravstvenim radnicima u UKC-u najveći teret ove epidemije i da su oni pod najvećim pritiskom. Ne bi tako bilo da su se svi pridržavali propisanih mjera", naglasila je Željka Cvijanović, predsjendik Republike Srpske.

Javno iznošenje dezinformacija i širenje panike u trenutku kada se zdravstvo nalazi pred najvećim izazovom od II svjetskog rata, jedino ima za cilj uništavnje povjerenja građana u UKC i u zdravstveni sistem u cjelini. To je odgovor Društva doktora medicine Republike Srpske predsjedniku Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodragu Femiću na izjavu da je UKC Republike Srpske postao žarište novog korona virusa, te da medicinskim radnicima nije obezbijeđena zaštitna oprema.

"Apsolutna je neistina da Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne raspolaže sa dovoljnim količinama zaštitne opreme. Na današnji dan UKC RS raspolaže sa 500.000 zaštitnih maski (hirurške), 40.000 zaštitnih profesionalnih maski (FFP2), 500.000 rukavica, te preko 5.000 zaštitnih odjela (podaci su podložni provjeri - podaci iz Apoteke UKC RS). Broj oboljelih radnika UKC-a je daleko ispod prosjeka zaraženih u populaciji (a treba imati na umu da su naši doktori i sestre u najvećoj mogućoj mjeri izloženi ovom virusu)", stoji u otvorenom pismu Društva doktora medicine Republike Srpske.

Kada se podaci uporede sa svjetskim centrima, takođe smo u samom vrhu uspješnosti zaštite medicinskih radnika, tvrde iz Društva. Kako kažu, ovakve izjave koje straše stanovništvo ne samo da su za svaku osudu, već su izuzetno opasne po kolektivno zdravlje građana, jer u svojoj konačnici mogu da utiču na povećan broj smrtnih ishoda od drugih bolesti.