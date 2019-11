Sindikati MUP-a i pravosuđa traže pravičnije povećanje plata

Tražimo pravičniju raspodjelu povišica koje će dobiti radnici MUP-a i zaposleni u pravosudnim institucijama, poručuju iz Sindikata MUP-a i Sindikata pravosuđa.

Cijenimo napore Vlade da od iduće godine budu povećane plate poslije 12 godina, ali i da 14 miliona maraka i koeficijenti treba da budu pravičnije određeni, kažu sindikalci. Zakoni iz obje djelatnosti sutra će se naći na sjednici Narodne skupštine, ali Anica Jondić, predsjednik Sindikata MUP, kaže da neće biti zadovoljen ključni princip - a to je da najmanje plate u ovom resoru trebaju nominalno najviše rasti. Zato su svoj prijedlog i amandman uputili Vladi; Narodnoj skupštini i poslaničkim klubovima.

"Dajte da plata od 580 maraka raste za 85 ili 90 maraka, a ne za 53 marke i dajte da plata od 2.100 maraka ili 2.200 maraka ne raste za dodatnih 115 maraka neka i ona raste za 85 maraka ili nešto manje. to je suština našeg prijedloga i zahtjeva. Platna grupa namještenika su radnici sa najnižom stručnom spremom odnosno, to su naše koelginice na održavanju čistoće. Njihov koeficijent je 4,5 sada i njihova plata sada je 450 KM. To je ta jedina grupacija čije plate rastu za 20 odsto", kaže Anica Jondić, predsjednik Sindikata MUP-a Republike Srpske.

Iz Sindikata MUP je stigao prijeldog i da predviđena sredstva budu raspoređena tako da svim radnicima MUP-a plate budu uvećane za jednak nominalni iznos. Prema prijedlogu novih koeficijenata plata u pravosuđu, koji ne obuhvata sudije i tužioce, povećanje plata zaposlenih sa srednjom stručnom spremom za 70 odsto radnika iznosi 73 marke, za šta će biti potrebno 5,3 miliona maraka.

Tako da s napravi povećanje za srednju stručnu spremu umjesto koeficijenta 8,4 da koeficijent bude 8,7 ali poslije oporezivanja. to bi povećanje bilo od prilike 100 maraka ukupno. Procentualno to bi bilo povećanje 15 odsto. Sindiakt pravosuđa će insistirati da sljedeće godine dođe do još jednog povećanja kako bi se smanjila razlika u povećanju plata i povećanju životnih troškova", kaže predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske, Siniša Petrović.

Sindiakti su imali priliku da razgovaraju sa resornim ministrima, a povećanje plata je pozdravilo i rukovodstvo Saveza sindikata, kaže Radovan Višković, predsjednik Vladae RS. Posljednju riječ daće poslanici u Narodnoj skupštini.

Radi se o izmjenama zakona koji predviđaju da plate radnicima u javnom sektoru ili onima koji ih primaju iz budžeta Srpske budu povećane u rasponu od pet do 20 odsto.