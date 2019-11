Sindikalci i inspektori o novom Zakonu o inspekcijama Republike Srpske

Novi Zakon o inspekcijama mogao bi na doradu, poručuju sindikalci nakon današnjeg sastanka sa rukovodstvom Inspektorata. Ranka Mišić poručila je danas, pred Dragutinom Škrebićem, da dosta toga mora da se promjeni jer u sadašnjem obliku, kako kaže, ne pije vode.

"Ako se on svodi na to, kako se na javnoj raspravi moglo čuti od strane predlagača, da će se uvesti kontrola u kuće kod onih žena koje rade za 450 maraka, pa kod kuće dodatno peku torte i kolače one znaju koliko ih to košta, pa time popunjavaju svoj budžet, ako je to inovacija ovog zakona, izvinite takav zakon nam ne treba", izjavila je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Kvalitetan zakon o Inspekcijama trebalo bi da se pozabavi rješavanjem problema sive ekonomije, jačanjem Inspektorata i većim kontorlama, smatraju u sindikatu. Prvi čovjek Isnpektorata ne bi da čeka na usvajanje novog Zakona pa bi poslodavcima, narednih dana, inspektori mogli da pokucaju na vrata.

"Ono što ja mogu kao direkot Inspektorata da obećam, da ćemo sigurno imati neke žešće, čvršće akcije u suzbijanju rada na crno, znači da radnici moraju biti prijavljeni. A kako su radnici ugovorili svoju platu sa poslodavcem, vjerujte da je to malo manje problem. Možemo ući djelimično u to", ističe Dragutin Škrebić, v.d. direktor Republičkog inspektorata.

O Zakonu o inspekcijama razgovaraće, u narednim periodu, predstavnici, Saveza sindikata, Inspektori i poslodavci. Sindikalci poručuju da je potrebno urediti i sistem plata u Srpskoj. Radi se i na izmjenama Zakona o radu, koji bi uskoro mogao se nađe pred narodnim poslanicima.