Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da njegov politički cilj nije da podržava neodržive političke konstrukcije kao što je BiH i istakao da je siguran da je moguća nezavisna Republika Srpska.

Dodik je naglasio da je za Republiku Srpsku i njega kao izabranog predstavnika srpskog naroda u BiH prihvatljivo samo slovo izvornog Dejtonskog sporazuma, odnosno ono što je napisano u Ustavu.

"To su tri ministarstva BiH, Savjet ministara.... Nema suda, tužilaštva, vojske, Sipa... Ja bih volio da je to moguće, ali zašto bih se ja borio za `njihovu` BiH? Moja međunarodna politička obaveza jeste da poštujem BiH definisanu Dejtonom i ja to radim. Ono što imamo izvan Dejtona, ne poštujem i neću nikada", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je naveo da se Republika Srpska ne bori ni protiv čega, već samo radi svoje poslove. "I nama će nezavisna Srpska, ovako, pasti u ruke. Siguran sam u to, a oni u Sarajevu imaju pravo da misle šta hoće. Ne vidim način na koji mogu da nas zadrže u BiH. Nema te prisile i načina na koji to mogu da urade", naglasio je Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je pojasnio da su Srbi, pa i Hrvati u BiH, od rata na ovamo promijenili svoj pristup.

"Srbi koji su formirali nezavisnu državu Republiku Srpsku su prihvatili u Dejtonu da svoju nezavisnost ugrade u neku složenu BiH, a onda su shvatili da postoje oni koji i tu Srpsku hoće da unište. Dakle, niko ovdje nema nijedan razlog da potiskuje svoje stavove i zato ja o svemu tome otvoreno pričam, misleći da je izgubljena priča o dejtonskoj BiH. Ona nije nikada napravljena, nije moguća i ja sam protiv nje. Ja bih je poštovao i vratio se na tu priču, koja je definisana Ustavom, ali ne mogu oni", rekao je Dodik.

Dodik je rekao je da njegov politički cilj nije da podržava neodržive političke konstrukcije, kao što je BiH. "Ja jesam član Predsjedništva, ali to ne znači da je moja politička ideja samo to da BiH, takva kakvu je pravi visoki predstavnik, bude održiva", rekao je Dodik.

On je istakao da bi se borio za BiH da je ona onakva kakvu ju je napravio Dejton, ali pošto nije, to ne želi.

"Imamo izopačenu situaciju u kojoj je međunarodni faktor blefirao sve vrijeme. I sam /bivši visoki predstavnik u BiH/ Karlos Vestendorf rekao je da je donošenje bonskih ovlašćenja protivno Dejtonskom sporazumu", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, aktuelni visoki predstavnik Valentin Incko u svemu što radi samo nastoji ispuniti želje političkim Bošnjacima, napravio je štetu Srbima, a u značajnom dijelu i Hrvatima.

"To je čovjek koji nije objektivan, koji nije došao u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma i koji je nastavio da manipuliše na talasu onoga čime je manipulisala međunarodna zajednica sve vrijeme", naglasio je Dodik.

On je rekao da je, uprkos raznim negodovanjima opozicije u Srpskoj, posljednje zaključke Narodne skupštine o odlasku OHR-a i visokog predstavnika iz BiH, bilo važno usvojiti.

"Poslije njih nigdje nema priče o tome da dolazi novi visoki predstavnik jer se izučava šta znače zaključci Naordne skupštine, i ja to znam. Dakle, veoma je bilo smisleno i hrabro u proteklom vremenu donositi zaključke u vezi sa pozicijom međunarodne zajednice i visokog predstavnika u kontekstu Dejtonskog sporazuma. To je bilo neophodno, jer ćemo sigurno jednog dana morati da pišemo bilans u kome ćemo se pozivati na pomenute zaključke koje nisu htjeli da uvaže", objasnio je Dodik.

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH odbacio je shvatanja političkog Sarajeva da su njegove izjave o neodrživosti BiH i potrebi mirnog razlaza u BiH - poziv na rat.

Dodik je na tom planu rekao da sve češće strani politički faktori na sjednicama Predsjedništva govore da je očigledno da BiH ne može da funkcioniše, te pitaju zašto se mirno ne raziđete.

"A, kada ja to kažem, onda se ovdje pokušava praviti priča o ratovanju. Kakvo ratovanje? Srpska nema namjeru da ratuje, ali ima itekako namjeru da izgradi svoj politički subjektivitet, šta god to značilo, pa taman bila jednog dana i nezavisna država! Tu namjeru imamo", poručio je Dodik.