Šetnja kroz Banjaluku u zoru i potpisivanje "Ugovora sa narodom" FOTO

Kandidati Saveza za promjene prvi su jutros počeli predizbornu kampanju u RS i to kada su sa prvim zracima sunca u Banjaluci Mladen Ivanić, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH i Vukota Govedarica, kandidat za predsjednika RS prošetali gradom i popili kafu.

U šetnji im se pridružio i Branislav Borenović, lider PDP-a.

Borenović je izrazio zadovoljstvo jer su Vukota Govedarica i Mladen Ivanić kandidati Saveza za pobjedu, a posebno jer će njihovom pobjedom Republici Srpskoj “svanuti”.

Nakon šetnje u svitanje kroz centar Banjaluke Mladen Ivanić, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH i Vukota Govedarica, kandidat za predsjednika RS zvanično su počeli predizbornu kampanju potpisivanjem "ugovora sa narodom", kojim garantuju da će štititi Republiku Srpsku i poštovati njen narod. Govedarica je sa građanima u banjalučkom Parku „Patar Kočić“ potpisivao „Ugovor s narodom“ u kome je naveo 12 koraka koje planira da uradi ako postane predsjednik.

Govedarica je poručio da navedeni ugovor garantuje da ono što misli to i govori, a da ono što govori to će i da radi.

"Krećemo u najveću mirnodopsku bitku od postanka Republike Srpske koja se, hvala Bogu, ne vodi oružjem, već znanjem, obrazovanjem, poštenjem, čestitošću, radom, marljivošću i odgovornošću", rekao je Govedarica novinarima.

Ivanić je poručio da treba gledati u budućnost, umjesto misliti o prošlosti, kao i da Srpska treba biti dio savremenog svijeta, umjesto izolovana.

"Narod Republike Srpske ima osnovu da vjeruje da će biti bolje, jer može biti bolje bez velikih napora sa samo malo više reda", rekao je Ivanić.

Kandidati Szp-a uvjereni su u dostojanstvenu budućnost građana Republike Srpske i svoju pobjedu na izborima.

Pridružio im se lider NDP i potencijalni premijer RS Dragan Čavić, koji je izjavio da ovi opšti izbori nisu za promjenu vlasti, već za promjenu stanja u Srpskoj.

Čavić je danas u Banjaluci izjavio i da će koalicija NDP-NS-SNS-partija "Sloboda" promovisati vrijednosti koje su neophodne za bolju budućnost i rješavanje ekonomskih i socijalnih problema.

"Za nas je izborni proces praznik demokratije i nakon izbora želimo da dođe do promjene situacije u Republici Srpskoj, za šta je neophodna promjena sadašnje vlasti", rekao je Čavić novinarima na otvaranju predizborne kampanje "Tri koraka za bolju Srpsku" koalicije NDP-NS-SNS-partija "Sloboda".

On očekuje da će ova koalicija na predstojećim izborima ostvariti dobar rezultat.

"Želim da poručim građanima Republike Srpske da na izborima ne glasaju za one koji će u predizbornoj kampanji koristiti neprimjeren rječnik. Pozivam građane da u što većem broju izađu na izbore i ne podlegnu bilo kakvoj vrsti kvalifikacija kojima može biti ugrožena sloboda i bezbjednost", dodao je Čavić.

Stranke SzP prvi veliki zajednički skup imaće večeras u Laktašima.

Gradski odbor SDS-a Doboj obilježio je danas početak izborne kampanje lijepljenjem prvog plakata i predstavljanjem kandidata ove stranke za opšte izbore u oktobru.

Potpredsjednik Gradskog odbora SDS-a Danijel Jošić uvjeren je u pobjedu ove stranke, a drugim političkim subjektima poručio je da se takmiče u radu i postignutim rezultatima.

Nosilac liste SDS-a za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice dva je Obren Petrović, a nosilac liste za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz Izborne jedinice pet Nebojša Marić.