Šešić: Isključen sam iz rada GO SDS-a u Banjoj Luci

Davor Šešić, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske isključen je iz rada Gradskog odbora SDS-a u Banjaluci.

Šešić ističe da je Gradski odbor raspušten, a da on nije uključen u reorganizaciju.

"Gradski odbor je raspušten, međutim nisam uključen u reorganizaciju. Zaobišli su me i to sada kolege iz vrha pokušavaju da "ispeglaju" raznim izjavama. Odlukom o tome da Milan Radović bude povjerenik Gradskog odbora Predsjedništvo me potpuno isključilo iz aktivnosti formiranja gradskog odbora. Bio sam spreman da se u punom kapacitetu uključim u taj proces, ali je odluka Predsjedništva takva kakva jeste", istakao je Davor Šešić, poslanik SDS-a u NSRS u razgovoru za portal mojabanjaluka.info.

Šešić naglašava da ne zna zašto je to tako i da je to pitanje za Predsjedništvo SDS-a i da je očito su se odlučili za nekog drugog. Ističe da nije dobio poziv povjerenika za Banjaluku, Milana Radovića, za saradnju.

"Imali smo jedan razgovor na moj prijedlog, ali prije nego što je postao povjerenik. Na tome se sve završilo. Znam da se obavljaju određeni sastanci i teku određene aktivnosti, ali sam potpuno isključen iz svega toga. Ja sam uvijek radio i radim u interesu građana i stranke, a sve ostalo je stvar poštovanja prije svega rada i rezultata koje neko ostvari za stranku. Ja sam osvojio i sačuvao mandat već drugi put, prije toga sam bio i odbornik i dok su mnogi otišli iz stranke, ja sam ostao uz narod i stranku i bilo bi normalno da se to poštuje", istakao je Šešić.

(mojabanjaluka.info.)