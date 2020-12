Sergej Lavrov sutra stiže u posjetu Republici Srpskoj

Saradnja Srpske i Rusije, biće nastavljena i u političkom i ekonomskom i svakom drugom obliku, bez obzira na pritiske i Zapada i političkog Sarajeva. Kaže to predsjedavajući i srpski član Predsjedništva Milorad Dodik, pred sutrašnji sastanak sa Sergejom Lavrovim. Biće to prilika kaže Dodik i da se pred šefom ruske diplomatije progovori o navodnom malignom uticaju za koji se Rusija optužuje a bez bilo kakvih dokaza.



"Ovo će biti prilika da pitamo na sjednici Predsjedništva i samog Lavrova uz prisustvo Komšića i Džaferovića kako to Rusija rovari, jel imaju oni neke podatke o tome dakle oni nama žele da ukinu bilo kakvu konstruktivnu saradnju sa Rusijom i to je nešto što oni žele, mi ćemo to nastaviti naravno da sarađujemo na svim pitanjima. Rusija ovdje nema nikakvu negativnu ulogu, raduje me činjenica da će Lavrov sutra kada dođe na aerodorm u Sarajevo prvo posjetiti Republiku Srpsku", rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Poštovanje Dejtonskog sporazuma sigurno će biti jedna od tema smatra ruski ambasador Petar Ivancov. Ivancov za ATV kaže da Rusija djeluje aktivno i pozitivno u toj agendi koja stoji ispred međunarodne zajednice. To je, prije svega, agenda za jačanje mira i stabilnosti u BiH. Drugi aspekt njegove posjete su bilatelarni odnosi, kaže Ivancov. BIH smatraju za dobrog i pouzdanog partnera, a posebno Republiku Srpsku.

"Republika Srpska je dio BiH i sa njom imamo čak i razvijenije odnose nego sa drugim dijelom BiH. Ali, mislim da ćemo o tome razgovarati malo kasnije. Za to postoje i objektivni razlozi, iako mi ne pristupamo sa pozicije pristrasnosti ni prema Federaciji ni prema Republici Srpskoj na tom polju", izjavio je Petar Ivancov, ambasador Ruske Federacije u BiH.

Poznavaoci rusko- srpskih odnosa od ove posjete očekuju mnogo. Značiće i za relaksaciju odnosa unutar BIH ali i regonu. Ruska politika je svima dobro poznata kaže profesor Dragan Radišić. Oni su kaže otvoreni za saradnju, investicije ali i humanitarnu pomoć. Pridržavaju se strogo odredbi međunarodnog prava i ne miješaju u unutrašnje poslove drugih zemalja. Posjeta šefa ruske diplomatije trebalo bi da bude samo nastavak dobrih odnosa, smatra Radišić.

"Vjerujem da će to produbiti naše odnose, da će relaksirati te odnose u regionu i da će potvrditi to naše bratstvo i savezništvo i trajnopredjeljenje jer znam kolika je važnost Rusije u regionuzbog ravnoteže odnosa", kaže Dragan Radišić, profesor Fakulteta za bezbjednost i zaštitu.

Zbog dolaska Sergeja Lavora u Republiku Srpsku biće pojačane i mjere bezbjednosti. Potpuna zabrana saobraćaja biće na snazi sutra od 16:30 do 21:30 i to na dionici magistralnog puta Sarajevo medjunetitetska linija Kula-Istočno Sarajevo zatim alternativna dionica Sarajevo međuentitetsa linija Dobrinja-Istočno Sarajevo koja se proteže ulicom Ive Andrića. Saobraćaja neće biti ni na prostoru Ulice vojvode Radomira Putnika gdje je Administrativni centar Vlade Srpske kao i na dionici reginalnog puta Kula- raskrsnica Bijelo Polje. Jasna pravila važiće i za građane.

"Pozivamo građane da u ponedjeljak, 14. decembra svoje kretanje u saobraćaju na području opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo svedu na minimum, te da poštuju naredbe policijskih službenika naterenu. Preporuka građanima je da prilikom kretanja na području ovih opština uz sebe imaju važeći identifikacioni dokument, te da zbog lakšeg kretanja uz sebe ne nose veće torbe ili ruksake. Građani koji žive u blizini Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu treba da izbjegavaju bespotrebne izlaske na balkone, prozore i krovove zgrada", ističu iz MUP-a Republike Srpske.

Iz Republike Srpske je poručeno i da je veoma važno što će Lavrov stići baš u ovom trenutku kako bi se čuli stavovi Ruske Federacije o aktuelnom stanju u BiH. Šef ruske diplomatije trebalo je 28. oktobra da posjeti BiH, ali je posjeta odgođena jer je bio u kontaktu sa licem zaraženim virusom korona