Šeranić: Za Srpsku važan razvoj socijalne zaštite

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas u Sarajevu da je za Srpsku veoma važan razvoj socijalne zaštite, posebno iz aspekta organizacije, legislative i načina finansiranja pojedinih usluga.

Obaraćajući se novinarima uoči početka konferencije "Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija" koja je organizovana u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju evropskih integracija /ISD/ zapadnog Balkana, Šeranić je rekao da je ovaj skup značajan jer govori o toj oblasti.

"Lokalne zajednice su kapaciteti koje treba najviše da razvijamo jer su oni ti koji u skladu sa zakonom, sprovode određene odluke koje se tiču pitanja socijalne zaštite i oni su ti koji su prvi do ljudi i koji prvi mogu da odgovore na njihove potrebe", naglasio je Šeranić.

On je naveo da će aktivno učešće predstavnika sa različitih nivoa i institucija doprinijeti kvalitnoj razmjeni ideje koja će omogućiti da se poboljša ono što je najslabija karika, a to je praćenje i evaluacija dosadašnjih politika i rezultata, te da se institucionalno i organizaciono taj segment unaprijedi.

Odgovarajući na pitanje novinara o velikoj zaduženosti zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, Šeranić je rekao da je to izazov za ovo ministarstvo, napomenuvši da je pripremljen akcioni plan čija je realizacija počela u aprilu, a koji podrazumijeva niz mjera u naredne četiri godine.

"To nije kratkoročan proces, kao što nije bio i nastanak određenih obaveza koje su za to vezane. To je jedan odgovor koji je Vlada Srpske ponudila i gledaće kako u narednom periodu da rješava stvari po tom pitanju", rekao je Šeranić.

Prema njegovim riječima, zadržavanje zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj ne podrazumijeva samo njihov ekonomsko-socijalni status, već i niz drugih stvari koje će resorno ministarstvo sa direktorima zdravstvenih ustanova i drugim akterima unutar sistema u narednom periodu nastojati da riješi.

Kada je u pitanju status starijih lica, Šeranić je napomenuo da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Nacrt strategije od 2019. do 2028. godine za starija lica, koja sistemski nastoji da kroz deset prioritetnih tačaka rješava određena pitanja, od kojih je jedno u vezi sa zdravljem i očuvanjem zdravlja starijih lica.

Konferencija je okupila oko 100 učesnika, uključujući predstavnike Evropskog parlamenta, Delegacije EU i njemačke Ambasade u BiH, predstavnike resornih ministarstava socijalne politike i zaštite, direktore regionalnih i lokalnih nevladinih organizacija i predstavnike opština koje razvijaju programe.

Cilj konferencije je rješavanje specifičnih tema i potreba zemalja i nastavka nacionalnog dijaloga i dijaloga sa evropskim partnerima, kao i prilika da se lokalne zajednice koje aktivno učestvuju u mentorskom procesu predstave i razmotre pitanja IPA finansiranja, društvenog uticaja evropskih integracija i podrške socijalnim pitanjima.

Očekuje se da ovom prilikom bude predstavljen i mentorski program, koji je sproveden u BiH u okviru ISD, za 14 najnerazvijenijih opština za stvaranje projektnih ideja u okviru zajedničkog regionalnog portfolija, spremnih za finansiranje i implamentaciju.