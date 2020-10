Šeranić: Za sada nije u planu zatvaranje škola

Škole i ostale obrazovne ustanove Republike Srpske u ovom trenutku neće biti zatvorene, nastaviće raditi onako kao i do sada. Mi pratimo situaciju, ako se pojavi virus u određenoj školi preduzimaćemo mjere konkretno za tu školu, a ako se pojavi u više njih onda ćemo razmišljati o drugačijem modelu nastave, kaže ministar zdravlja Republike Srpske.

Alen Šeranić poručuje da su sve dosadašnje mjere uvedene isključivo zbog zdravlja stanovništva.

"Ove mjere se ne donose da bismo mi nekoga kažnjavali, ove mjere se donose da bismo ih svi zajedno poštovali, jer ako očuvamo sebe kao pojedinca očuvaćemo svoje bližnje i svoju porodicu, a pomoći ćemo i cijelom društvu", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja Republike Srpske.

U Banjaluci u kojoj je posljednjih dana i zabilježeno najviše zaraženih zasjedao je Štab za vanredne situacije. Došlo do izrazitog pogoršanja, jedina svijetla tačka je to što je stopa smrtnosti niska u poređenju sa brojem oboljelih, poručeno je nakon zasjedanja.

Potvrđeni su zaključci od juče, maske su obavezne i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Sve javne ustanove, trgovine i preduzeća moraju ograničiti broj lica koja ulaze u prostorije. U ugostiteljskim objektima je zabranjeno izvođenje muzike uživo, oni kod kojih se utvrdi jedan prekršaj, biće pod kontrolom inspekcije svaki naredni dan.

Prvi cilj nam je očuvanje života ljudi i što manje fatalnih ishoda, drugi je očuvanje zdravlja stanovništva, a treći minimizacija ekonomskih posljedica, kaže prvi čovjek Banjaluke.

Igor Radojičić poručuje da uvođenje novih mjera ne smije dovesti do toga da se broj oboljelih smanji za 50, a da se radnih mjesta izgubi 1.000.

"Cilj nam mora biti da se sačuva što veći broj radnih mjesta i da se što manji broj ljudi socijalno ugrozi. Dakle, radno sposobna situacija mora dok god je to moguće ostati u prilici da radi i da zarađuje i da obezbijedi cijelom stanovništvu normalan život dokle god je to moguće kada govorimo o plati, prihodima i slično", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

1.619 banjalučana je u izolaciji, 1.001 lice je trenutno pozitivno na virus, a šest odsto od tog broja ima razvijenu tešku kliničku sliku i nalazi se na liječenju na UKC-u, podaci su Doma zdravlja Banjaluka.

"Naši sugrađani stariji od 60 godina najviše se pridržavaju epidemioloških mjera i postotak pozitivnih pacijenata iz ove grupe je oko šest odsto. U starosnoj kategoriji od 0 do 9 godina potvrđeno je prisustvo u samo 2,11 odsto slučajeva. U starosnoj dobi od 10 do 19 godina prosječno je pozitivno na virus oko 15 odsto građana. Najveći broj pozitivnih lica prisutan je u starosnoj kategoriji od 20 do 60 godina, odnosno kod radno sposobnog stanovništva grada Banjaluka", naglasila je Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Zaštitne maske na licima građana i na otvorenom prostoru, ponovo su postali svakodnevnica. Stariji se, većinom, pridržavaju mjera, ali se pojedinci i dalje odupiru iako je kazna za nenošenje 100 maraka.

"Mislim da treba poštovati to što ljekari govore, ljekari svakako misle nama dobro i treba nositi maske, praviti razmak od dva metra, prati ruke...".

"Ja se pridržavam normalno sve. Ali šta to vrijedi meni pojedincu kada omladina hoda po Banjaluci kao narodni heroji"?

"A šta da vam kažem, samo da se čuvamo. Da nosimo maske, da redovno peremo ruke i da se ne okupljamo više od onoliko koliko je preporučeno", rekli su građani.

Grad će u narednih sedam dana organizovati masovnu dezinfekciju svih javnih, zatvorenih ili korištenih prostora, dječijih igrališta, predškolskih ustanova, sportskih terena, javnih saobraćajnica i zajednica etažnih vlasnika. Svi privatni privredni subjekti dužni su do ponedjeljka izvršiti dezinfekciju svojih prostora.