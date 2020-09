Šeranić za ATV: Vakcinu u Srpskoj očekujemo u prva tri mjeseca naredne godine

Vakcinu protiv virusa korona u Srpskoj očekuju u prva tri mjeseca naredne godine, kaže za ATV ministar zdravlja. U prvom naletu bi, kaže Alen Šeranić, bilo potrebno 400.000 doza vakcina.



Republika Srpska, poručuje, radi na tome da, koliko je moguće, što prije dođe do vakcine i da stanovništvo dobije u zaštite. Stav je to i Republičkog štaba za vanredne situacije da se uz najpovoljnije uslove dođe do vakcine. Prve doze namijenjene su za najugroženije.

"Prvi turnus vakcinacije obuhvatiće najugroženije osobe, oboljele od hroničnih bolesti, i zdravstvene radnike s ciljem održavanja zdravstvenog sistema, ali i druga lica koja obavljaju određene javne poslove i vezani su za određen broj protoka ljudi i imaju važnost rada tog poslovnog subjekta unutar same zajednice", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

S obzirom na to da vakcina protiv korona virusa tek treba da dođe više podataka o epidemiji biće poznato tek iduće ljeto, pojašnjava Šeranić. Republika Srpska se zato, kaže, nalazi na pola puta borbe sa virusom. Ukazao je na život u "novoj normalnosti" usljed epidemije i na potrebu sprovođenja propisanih mjera. Trenutna epidemiološka situacija govori da na zagrljaje, poljupce i slavlja u velikom broju ljudi, još treba da sačekamo.

"Taj blizak kontakt, grljenje, ljubljenje, bez obzira da li se radi o poznaniku ili o vašim bližnjima, porodičnom susretu i jesu stvari koje dovode u rizik čovjeka u smislu prenosa samog virusa. Mene ljudi konstatno pitaju kada me sreću u javnosti i prijatelji i kada djecu odvedete na trening pa se sretnete sa roditeljima druge djece, pa do kada će ovo trajati? Svi čekaju taj kraj. Nažalost kada su u pitanju virusi i sama epidemija ne možete vi da projektujete i kažete to će biti tog i tog datuma. Definitivno tek sljedeće ljeto će nam moći nešto pokazati", istakao je Šeranić.

Situacija se konstantno prati i u školama. Prva sedmica od početka nastave nije prošla bez zaraženih. Po jedan slučaj zaraze registrovan je u osnovim školama u Banjaluci i Prijedoru. U Politehničkoj školi u Banjaluci zaražena je profesorica. Zbog toga će Institut odlučiti da li će se ići u određenom pravcu pojačanja mjera unutar školske zajednice.

Ipak optimistično je to, poručuje ministar zdravlja, što istraživanja Evropskog centra za kontrolu bolesti i Svjetske zdravstvene organizacije ne govore o školi kao mjestu na kome se prenosi zaraza.