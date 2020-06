Šeranić za ATV: Dobro je što znamo porijeklo svih novih slučajeva zaraze

Broj novozaraženih u Republici Srpskoj posljednjih dana je zabrinjavajući, ali je dobro što znamo kako su se svi zarazili - izjavio je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Šeranić je za ATV rekao da se radi o kontaktima pozitivnih lica, koji su se zarazili ili na radnom mjestu ili u krugu porodice, a ima ih nekoliko koji su se sa simptomima javili u zdravstvene ustanove. Što se tiče vraćanja restriktivnih mjera - Šeranić kaže da ni to nije isključeno, ali podsjeća da smo mi još u vanrednoj situaciji.

"Prije svega, one mjere koje sad neki drugi uvode, mi nismo te mjere ni mijenjali svakako, a to podrazumijeva obavezno nošenje maski prije svega u zatvorenom javnom prostoru, s druge strane vi znate da je radno vrijeme ograničeno na 23 časa, i da je to mjera koja bi svakako trebala da se sprovodi, ali imamo informacije sa terena da se ta mjera u potpunosti ne sprovodi u Republici Srpskoj. Svakako da taj vid okupljanja predstavlja jedan od rizičnih načina, da tako kažem, što se tiče prenosa samog virusa", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Situacija sa korona virusom je pogoršana u Republici Srpskoj, ali će Republički štab procijeniti stanje i na osnovu raspoloživih informacija odlučiti o narednim koracima - kažu u Institutu za javno zdravstvo. Ocjenjuju da situacija u pojedinim lokalnim zajednicama zahtjeva restriktivnije mjere.

"Ono što je definitivno je da situacija u pojedinim opštinama zahtjeva uvođenje, odnosno pooštravanje određenih mjera, i to će uraditi krizni štabovi na lokalnom nivou, nakon analize epidemiološke situacije", kaže Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Republički štab za vanredne situacije bi trebalo da zasjeda u naredna dva dana. Prema Šeranićevim riječima, štab bi trebalo da procijeni da li će nove mjere donositi oni za teritoriju cijele Republike, ili će donošenje strožijih mjera biti prepušteno lokalnim kriznim štabovima.