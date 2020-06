Šeranić: Vakcina ključni odgovor na virus, biće dostupna i kod nas

Mnogo je govora oko vakcine, one informacije koje imam od SZO, jesu da za bilo koju vakcinu potrebno je 12 do 18 mjeseci. Koja će kompanija vakcinu prva ponuditi, to ćemo tek vidjeti i kakvu će dejstvo imati, a to je ključni odgovor u svemu, naglasio je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

- Apsolutno će biti dostupna i kod nas. Novac će se za to pronaći, tako da teza da će samo "bogate" zemlje moći da je koriste, daleko je od istine - naglasio je Šeranić. Virus korona prema mišljenju Šeranića neće brzo otići sa "scene". - Sarađujem 13 godina sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i bilo je za očekivati da nas zadesi ovako nešto, samo je bilo pitanje kada. Mislim da će za godinu - dvije virus korona biti rutina, kada budemo znali sve o njemu - poručio je Šeranić gostujući u emisiji Telering. On se dotakao i toga kakva su saznanja o liječenju virusa. - Znamo kako se može liječiti korona, o koktelu lijekova koji su se pokazali dobrim u datom trenutku. Vidjeli smo kako ona djeluje na različite grupe. Ko ima kakve simptome, i kako i na koji način se prenosi. Međutim, ima još mnogo nepoznanica. Uglavnom liječenje sa lakšim simptomima podrazumijeva tzv. terapiju podrške, dok u kasnijim fazama koriste se antivirotici, koji još uvijek nisu zvanično dokazani za liječenje, ali definitivno pomažu - ističe Šeranić. Ministar zdravlja i socojalne zaštite Republike Srpske naglašava da je individualno svako različito podnosio zarazu, od onih najgorih smrtnih slučajeva, do onih koji gotovo nisu osjetili virus. - To je velika nepoznanica za sve nas. Prvi val još uvijek nije prošao. Mi korona korona ne možemo iskorijeniti, i on će stalno biti kod nas u zajednici. Biće perioda više ili manje zaraženih, u zavisnosti od toga kako će se građani pridržavati mjera. Ukoliko smo neodgovorni, da virus šeta od osobe do osobe, imaćemo više zaraženih. Populacija mora znati: "On napada sve, svakoga može da zarazi, tu nema izuzetaka" - istakao je Šeranić. Na pitanje da li je virus korona stvoren vještačkim putem, Šeranić je imao jasan odgovor. - Ne zanima me. Kada uđete u kovid odjeljenje, sasvim je svejedno, da li je on vještački, ili prirodno nastao. Moje lično mišljenje jeste da je on došao prirodnim putem - istakao je on. Prema njegovim riječima Ministarstvo je još polovinom februara napravilo procjenu situacije, i definisalo četiri moguće faze, kroz koje smo i prošli. - Prva faza je bila da nema virusa, druga je bio pojedinačan unos. Treća faza se odnosila na žarišta, i ona četvrta na transmisija virusa u zajednici. Kada imate virus u zajednici, imate dvije solucije. Da se posvetite ljudima unutar zajednice, što i jeste primarni cilj, ili da zatvorite granice, ali koliko su one svrsishodne kada već imate virus u zajednici, veliko je pitanje - rekao je Šeranić, pojašanjavajući da je Hrvatsko zatvaranje granica za BiH njihova procjena, jer imaju veliki porast zaraženih u posljednjih nekoliko dana. Šeranić je istakao da se očekuje da škole u septembru rade u normalnim uslovima. - Nije nam namjera da zatvaramo škole. Lokalne zajednice će preduzimati određene mjere. Evo vam primjer. Ako se pojavi žarište npr. u školi u Istočnom Dravaru, zašto bi zatvarali školu u Bratuncu, ili obrnuto. Tu spadaju i vrtići, kazneno popravne ustanove, domovi zdravlja ili domovi za stara lica - naglasio je Šeranić. Osvrnuo se i na priču da li je bilo kriminalnih radnji u nabavci respiratora i medicinske opreme, kataegorički odbijajući takvu mogućnost. - U Republici Srpskoj nema kriminalnih radnji u nabavci respiratora i medicinske opreme. Da li su neki respiratori skuplje plaćeni, jesu, ali cijenu diktira tržište u datom trenutku. Morate znati da je Evropska unija zatvorila granice za medicinsku opremu polovinom marta, a u tom trenutku u Španiji imate 570 mrtvih u jednom danu, ili u Italiji 780, kada ih smještaju u plastične vreće. Uzmite u obzir date okolnosti, transport, i sve ono šta se dešavalo tih dana, i tek onda sagledati sve - poručio je Alen Šeranić u emisiji Telering. On je na kraju pohvalio medicinske radnike širom Republike Srpske. - Јako sam zadovoljan radom medicinskih radnika. Morate znati da i ti ljudi strahuju za svoje živote, i svojih najmilijih, i oni su u tim okolnostima radili svoj posao profesionalno. Naravno, bilo je propusta, ali kada vidite kako su funkcionisali zdravstveni sistemi u svijetu, naš je bio gotovo besprijekoran - zaključio je Šeranić.