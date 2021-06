Šeranić: U junu nove isporuke kineske i ruske vakcine

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, ističe da je do sada prvom dozom vakcinisano 110.000 građana, dok je proces imunizacije završilo 40.000. On je dodao i to, da u ovaj broj ne ulaze oni građani koji su se vakcinisali u Srbiji.

Alen Šeranić je naglasio da se u junu očekuju nove isporuke kineske i ruske vakcine, te da smatra da će do septembra biti vakcinisano 50 odsto stanovništva Srpske. "Uz ove doze koje očekujemo u junu, takođe očekujemo da će do septembra biti vakcinisano 50 odsto stanovništva", izjavio je Šeranić. Kako navodi, to je preduslov da se kontroliše epidemiloška situcija i pobijedi virus.