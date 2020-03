Šeranić: Tri zaražene osobe iz Banjaluke, pod nadzorom 1044 osobe

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, koji je i predsjednik Štaba za praćenje epidemiološke situacije u Republici Srpskoj u vezi sa novim virusom korona sazvao je za danas sastanak Štaba, koji se održao u prostorijama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

"U Republici Srpskoj nemamo novih potvrđenih slučaja pozitivnosti na korona virus, tako da je ukupan broj zaraženih 18. Juče smo imali tri slučaja korona virusa, sve tri osobe su iz Banjaluke i one su pod nadzorom. Na UKC-u je hospitalizovano šest osoba, to su one osobe koje imaju i simptome, dok se preostalih 12 nalazi u kućnoj izolaciji", kaže ministar zdravlja Alen Šeranić.

Šeranić kaže da svi pacijenti koji su na UKC-u se dobro osjećaju i to je najznačajnije. Prati se njihovo zdravstveno stanje.

"Trenutno su 1044 osobe pod nadzorom u Republici Srpskoj. 161 osoba izašli iz zdravstvenog nadzora. Iz hospitalizacije su izašle 21. osoba u ovih mjesec dana otkad su mjere preduzete".

Šeranić poručuje da je sada neophodno smanjivanje socijalnog kontakta. Inspektori će biti obavezni 24 sata, a mi smo predložili 7 graničnih prelaza, će boraviti tu i izdavati rješenja građanima bez obzira da li oni ostaju ili prolaze kroz BiH.

"Svi građani će biti usmjereni u karantine i provodiće 14 dana tu i neće moći dalje da putuju, takve odluke su usaglašene", kaže Šeranić.