Šeranić: Striktno poštovati mjere i zbog porasta zaraženih

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je neophodno striktno poštovanje svih propisanih mjera zaštite od virusa korona, imajući u vidu da je u poslednja dva dana evidentan porast borja novozaraženih u Srpskoj.

On je napomenuo da je broj novozaraženih danas i juče veći nego što je to bio slučaj proteklih šest do sedam sedmica, o čemu je razgovarao sa direktorom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavom Zeljkovićem i tražio izvještaj po tom pitanju.

- Dobro je da danas nismo imali toliko iskakanja pojedinih lokalnih zajednica kao što je bilo juče kada je Banjaluka imala više od 70 novozaraženih lica - rekao je Šeranić danas u Prnjavoru.

On je napomenuo da je hladnije vrijeme uslovilo da se stanovništvo više povlači u zatvorene prostorije i, usljed nepoštovanja mjera, lakše dolazi do zaraze, kao i da je značajno da se isprati broj lica koja će se posljedično naći u bolnicama za tri do četiri dana vezano za rast broja zaraženih.

Ministar zdravlja Srpske je podsjetio i da je od utorka, 6. oktobra, na snazi dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koja podrazumijeva i zatvaranje poslovnih subjekta koji ne poštuju propisane mjere na sedam ili 15 dana u slučaju ponovljenog prekršaja.

- Sa aspekta sistema smo obezbijedili sve što je potrebno. Na nama svima je da poštujemo mjere i ne budemo kažnjavani. Kazna nikada nije rigorozna ako poštujete mjere i zakone - rekao je Šeranić.