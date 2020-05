Šeranić: Stiže 50.000 brzih antigenskih testova na virusa korona

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj uskoro biti dostavljeno 50.000 brzih antigenskih testova kojima će biti omogućeno testiranje na virus korona.

- To su testovi koji u 15 do 20 minuta mogu da daju procjenu vezanu za zaraženost lica - ne to da li je lice bilo u kontaktu ili nije bilo u kontaktu sa virusom korona, nego o stanju njegove ili njene zaraženosti. Time će biti omogućeno lakše usmjeravanje zaraženih prema već propisanim procedurama - naglasio je Šeranić.

On je naveo i da će zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj biti distribuisano 85 kutija tableta za liječenje oboljelih od virusa korona, što je donacija kompanije Sandoz.

- Osim toga, Narodna Republika Kina dostaviće respiratore i zaštitne maske Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, kao i Opštoj Bolnici u Trebinju, što je veoma značajno za nas - rekao je Šeranić.