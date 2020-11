Šeranić: Prvi ću se javno vakcinisati ako to bude potrebno

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas da nema bojazni od vakcinacije protiv virusa korona, te da će se vrlo rado prvi javno vakcinisati ako to bude potrebno.

"U BiH može doći samo vakcina sa adekvatnim sertifikatom, kvalitetnom licencom, odobrenom od regulatora, što znači da je spremna za upotrebu. Vrlo rado ću se prvi vakcinisati, međutim nisam rizična kategorija koja to treba prva da uradi", rekao je Šeranić novinarima u Doboju.

Šeranić je, nakon sastanka posvećenog epidemiološkoj situaciji u BiH, naglasio da će se vrlo rado javno vakcinisati kako bi pokazao da ima izuzetno povjerenje u vakcinu i da zagovara vakcinaciju.

On je podsjetio da je Kovaks mehanizam međunarodni sistem nabavke vakcina u okviru koga je BiH, po jasnim procedurama, krenula u nabavku vakcine protiv virusa korona.

Kada je riječ o potrošnoj vakcinalnoj opremi, Šeranić je naveo da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske napravio procjenu svega što je potrebno.

"To podrazumijeva šprice, igle i sav potrošni materijal ukoliko se bude radilo o višedoznim pakovanjima vakcina, što ne podrazumijeva isti taj materijal ukoliko se bude radilo o monodoznim vakcinama. Kroz to smo napravili procjenu i sistema hladnog lanca, u smislu potreba frižidera, onih koji čuvaju temperaturu od dva do osam stepeni, ali i onih koji čuvaju temperaturu od minus 25 stepeni", objasnio je Šeranić.

Prema njegovim riječima, iskazane su potrebe prema zajedničkom sistemu nabavke Evropske komisije, ali i prema Svjetskoj banci.

"Ukoliko se budu radile potrebne nabavke radiće se u saradnji sa međunarodnim organizacijama po pravilima same nabavke i u Srpskoj će sve to biti distribuisano putem Instituta za javno zdravstvo", rekao je Šeranić.

Kad je riječ o vakcinama protiv sezonske gripe, Šeranić je podsjetio da je Institut za javno zdravstvo nabavio 20.000 vakcina za kategorije koje se besplatno vakcinišu, te još 5.000 komercijalnih vakcina, koje su nabavljale i druge zdravstvene ustanove.

"Vakcinacija nije završena. Spremni smo da dokupimo dodatne količine vakcine ukoliko se za tim ukaže potreba", naveo je Šeranić.

Pomoćnik ministra zdravlja Federacije BiH /FBiH/ Goran Čerkez smatra da se ne može upoređivati kvalitet donesenih mjera i smrtnost oboljelih od kovida 19.

"BiH je skoro jedina zemlja koja je svoju situaciju stabilizovala bez `zaključavanja`, što je posljedica izuzetno dobrog djelovanja javnog zdravstva. Zemlja sa limitiranim resursima je uspjela da odgovori na sve ovo", rekao je Čerkez.

On je dodao da je svih prethodnih mjeseci od ogromnog značaja bila saradnja ministarstava zdravlja Srpske i FBiH, te podrška vlada u nabavci svog potrebnog materijala u borbi protiv kovida 19, testova i svega drugog.

Čerkez je naveo da je FBiH nabavila 50.000 doza besplatnih vakcina protiv sezonske gripe, te još 20.000 komercijalnih vakcina.