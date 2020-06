Šeranić poručuje: Moramo biti oprezni da ne dobijemo "crveni karton" od korone

Iako su posljednjih dana podaci o broju zaraženih u Srpskoj bili optimistični, u protekla 24 časa u Srpskoj je povećan broj zaraženih.

Virus korona potvrđen je kod 23 osobe. Pet osoba je iz Doboja, po četiri iz Banjaluke i Modriče, po tri iz Dervente i Kotor Varoša i po dvije iz Čelinca i Prnjavora. Četiri novozaražene osobe iz Modriče kontakti su 28 ranije zaraženih iz fabrike obuće ''Alfa'' - novog žarišta koronavirusa.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić poručuje za ATV da nova žarišta nisu neuobičajena. Iako su mjere ublažene, i dalje je potreban oprez, jasan je Šeranić.

"To nije nešto neuobičajeno, mi smo to najavljivali i govorili da će se ti džepovi javljati, dešavaju se i u zemljama okruženja i zemljama u Evropi.Tako da sa onog aspekta neke velike brige, samo dalje širenje je ograničeno jer je to jedno žarište. Tako da ćemo kroz mjere Instituta za javno zdravstvo i Doma zdravlja u Modriči gledati kako da to sve iskontrolišemo", rekao je Šeranić.

Pod nadzorom je više od 500 osoba u Modriči. Ohrabruje što većina zaraženih nema simptome. Dom zdravlja Modriča nastavlja da provodi sve aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja virusa.

"Kontinuirano radimo svakodnevno u tri smjene u cilju sprečavanja širenja virusa, uzimamo podatke i kontakte zaraženih. Ta zaražena lica koja su vezana za ovaj dio fabrike, sva su lica asimptomatična. Nema niko težu kliničku sliku i svi se nalaze u Đačkom domu u Doboju", rekao je Darko Stefanović, direktor Doma zdravlja Modriča.

Kako ne bi došlo do većeg širenja virusa, preporuke i dalje moraju da se poštuju, kaže Šeranić. Ministar je uputio i jasnu poruku građanima Srpske.

"Koleginica Markotić iz Hrvatske je rekla: Čim malo popustite, virus može da da žuti karton. Mislim da se sad desio žuti karton. Mislim da moramo biti oprezni, da ne dobijemo crveni. Potrebno je da nosimo masku, potrebno je da pazimo na dezinfekciju kad ulazimo i izlazimo iz određenog prostora", poručuje Šeranić.

Do sada su u Srpskoj potvrđena 1.502 slučaja virusa korona, a preminulo je ukupno 116 osoba. Oporavilo se ukupno 1.027 osoba, a na virus korona testirano je 29.722 lica. U Srpskoj je pod zdravstvenim nadzorom trenutno 974 osoba, a nadzor je završen kod 34.780 osoba.