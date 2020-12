Šeranić: Očekujem da će u Srpsku doći 400.000 doza vakcina

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić očekuje da će 400.000 doza vakcina protiv virusa korona doći u Srpsku.

"To je dovoljno za 200.000 stanovnika, što je bila i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se obezbijedi vakcina za minimalno 20 odsto stanovništva", rekao je Šeranić.

On je izrazio očekivanje da Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara u skladu sa ugovorom koji je potpisalo sa Kovaks mehanizmom obazbijedi isporuku za Republiku Srpsku i za one koji su uplatili svoj iznos sredstava prema ovom dobavljaču.

"Time smo uradili svoj dio posla, stali među prvima u red da dobijemo vakcinu putem tog mehanizma, napravili rezervaciju i zatražili od Ministarstva civilnih poslova da nas jasno obavijeste o tome šta to očekujemo u narednom periodu, s obzirom na to da je to ministarstvo potpisnik ugovora po kojem se BiH priključila Kovaks mehanizmu", rekao je Šeranić večeras za ATV.

On je podsjetio da je još u septembru potpisan i sporazum između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, federalnog Ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, gdje je navedeno koje su obaveze svih strana kako bi se omogućilo da uz pomoć ovog mehanizma u BiH i Republiku Sropsku dođu vakcine.

"Obaveza koja je uslijedila u Republici Srpskoj po tom pitanju jeste da se u dva navrata, putem avansa i garantnog depozita uplati ukupno oko 6.921.000 KM i mi smo avansno uplatili oko milion KM, a sada i ostatak potrebnih sredstava, u skladu sa zahtjevom Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva finansija i trezora, sa jasnom instrukcijom za plaćanje, koja je dostavljena shodno uputstvima od Kovaks mehanizma, odnosno GAVI", rekao je Šeranić.

On je naglasio da je Vlada Republike Srpske u potpunosti ispunila svoju obavezu kada je u pitanju nabavka vakcina protiv virusa korona putem Kovaks globalnog mehanizma za nabavku vakcina i uplatila ukupan iznos potreban za nabavku 400.000 doza, po jediničnoj cijeni od 10,55 dolara.