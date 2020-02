Šeranić: Nema potvrđenih, niti sumnjivih slučajeva, povećan nivo opreza

U Republici Srpskoj nema potvrđenih ili sumnjivih slučajeva oboljelih od virusa korona, ali je situacija u Italiji u vezi sa širenjem ovog virusa uticala na podizanje nivoa odgovornosti i pojačanje mjera predostrožnosti, rekao je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.

On je naglasio da je Evropski centar za kontrolu bolesti od vikenda povećao nivo rizika, koji je do petka, 21. februara, bio nizak do srednji, a sada je srednji do visok.

"Sada u Evropi imamo autohtono prenošenje, sa čovjeka na čovjeka, u većem obimu nego do sada. Zbog toga smo danas donijeli i naredbu po pitanju suzbijanja virusa korona, što se, prije svega, odnosi na kapacitet i angažman zdravstvenih ustanova, te jedinica lokalne samouprave", naveo je Šeranić.

On je istakao da se nastavlja sprovođenje svih mjera fokusiranih na rano otkrivanje eventualnih sumnjivih slučajeva, a danas je na sastanku Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi sa pojavom novog virusa korona donesen niz zaključaka o daljim aktivnostima u vezi sa nadzorom.

Šeranić je napomenuo da svi građani koji se vraćaju iz Italije, prije svega iz pokrajina Lombardija i Veneto, najviše zahvaćenih virusom, treba da se jave ljekaru porodične medicine, te da naredne dane provedu u kući i prate zdravstveno stanje.

On je rekao da ukoliko se kod ovih lica pojave kašalj, kihanje, temperatura i drugi simptomi karakteristični za virusna oboljenja, to podrazumijeva hitno javljanje u zdravstvenu ustanovu.

Šeranić je naglasio da je pažnju potrebno obratiti i na studente iz Republike Srpske koji studiraju u Italiji, prevashodno u Lombardiji i Venetu, a koji će se vratiti kući, jer su fakulteti zatvoreni.

"Skrećem pažnju porodicama tih studeneta da prate njihovo zdravstveno stanje, te da se, ukoliko bude simptoma koji ukazuju na moguću pojavu respiratornog virusa, jave nadležnom ljekaru", rekao je Šeranić.

On je dodao da je razgovarano i sa predstavnicima Privredne komore i Udruženja poslodavaca, s obzirom na to da je Italija najveći spoljnotrgovinski partner Republike Srpske.

"Važno je da i sa privrednog aspekta sa kolegama iz privrednih grana komuniciramo i damo im uputstvo kako da se ponašaju i kome mogu da se obrate", rekao je Šeranić.

Navodeći da je riječ o respiratornom virusu, Šeranić je istakao da su mjere prevencije stalno provjetravanje prostorija i pranje ruku, te dodao da se nošenje zdravstvenih maski preporučuje onima koji osjećaju određene siptome, kao i za osobe koje njeguju oboljelog.

Članovi Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi sa pojavom novog virusa korona održali su danas sastanak, u prostorijama Republičke uprave za inspekcijske poslove, na kojem su Šeranića upoznali o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u svijetu i do sada sprovedenim mjerama iz Akcionog plana za postupanje u slučaju pojave rizika/sumnje za širenje novog virusa korona u Republici Srpskoj, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Koordinaciono tijelo ima 11 članova, eksperata iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Instituta za javno zdravstvo Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Univerzitetskog kliničkog centra Srpske, Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan", Udruženja doktora porodične medicine Srpske i Doma zdravlja Banjaluka.

Današnjem sastanku prisustvovao je i direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković, kao i predstavnici Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Resorno ministarstvo i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske su u stalnom kontaktu sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije /SZO/ u BiH i prate preporuke SZO i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, te će nastaviti da redovno informišu javnost o epidemiološkoj situaciji u Srpskoj o virusu korona.

Od 31. decembra do danas u svijetu je prijavljeno ukupno 79.360 laboratorijski potvrđenih slučajeva oboljelih od virusa korona, uključujući 2.618 smrtnih slučajeva.

U Republici Srpskoj je pod zdravstvenim nadzorom devet osoba koje su doputovale iz područja zahvaćenih ovim virusom bez simptoma bolesti.