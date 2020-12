Šeranić najavio formiranje cenra za neinvazivnu ventilaciju

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će u narednom periodu u okviru UKC-a Republike Srpske biti formiran centar za neinvazivnu ventilaciju.

Šeranić je pojasnio da bi na ovaj način moglo efikasnije da se postupa sa pacijentima koji su na prelazu da li su za respirator ili kiseoničku masku.

Nakon večerašnjeg sastanka sa rukovodstvom UKC-a Republike Srpske, Šeranić je rekao da je u planu da se od narednog mjeseca radi program pulmološke rehabilitacije, odnosno zbrinjavanje pacijenata kojima nalaz bude negativan na virus korona, ali imaju aspekt produženog liječenja zbog određenih komlikacija.

On je najavio i edukaciju za sve zdravstvene kadrove, što već radi UKC.

Šeranić je rekao da je osposobljena hirurgija na staroj lokaciji i da se tu liječe pacijenti oboljeli od malignih i drugih teških, ali nekovid oboljenja.

Ministar je apelovao da građani Republike Srpske pred predstojeće novogodišnje i božićne praznike i slave smanje okupljanja na najmanju mjeru i da se pridržavaju svih epidemioloških mjera.

On je iznio podatak da se u Urgentnom centru UKC-a pregleda od 3.000 do 3.500 pacijenata pozitivnih na virus korona, te od 3.500 do 4.000 lica koja se javljaju na pregled zbog raznih drugih bolesti.

Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da je maksimum UKC da primi oko 550 kovid pacijenata i oko 700 pacijenata sa drugim oboljenjima.

On je napomenuo da u ovoj ustanovi ima 400 pacijenata koji se liječe od virusa korona, od kojih je više od 200 na kiseoničkoj terapiji, a 58 je na respiratoru.

Đajić je istakao da su zaposleni u ovom centru radili do sada puno i kvalitetno na zbrinjavanju svih pacijenata oboljelih od virusa korona, ali i od drugih bolesti.

- Kvalitet usluga u UKC-u Republike Srpske na nivou je evropskih i svjetskih zdravstvenih ustanova - istakao je Đajić i naveo da je to zajednička ocjena svih učesnika večerašnjeg sastanka.

On je apelovao da se građani Republike Srpske da u narednom periodu, posebno u januaru, pridržavaju epidemioloških mjera.