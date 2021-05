Šeranić: Moguće produžiti interval između dvije doze vakcine Sputnjik

Interval između dvije doze vakcine Sputnjik, od ranije odobrenih 21 dan može se povećati na tri mjeseca, rezultati su istraživanja ruskog centra "Gamalej".

Produženje intervala u nekim slučajevima može pojačati i produžiti djelovanje vakcine. Ministar zdravlja i socijalne zaštite, Alen Šeranić kaže da će ova odluka značajno ubrzati vakcinaciju stanovništva u Srpskoj.

- Bitno je da razmak ne bude kraći od minimalno preporučenog, znači 21 dan, a svaki razmak koji je duži je dobar i odgovarajući da bi se stekao adekvatan imunitet - pojasnio je Šeranić.

Šef Predstavništva Republike Srpske u Rusiji, Duško Perović, naveo je da pomijeranje od 21 do tri mjeseca ne utiče na antitijela.

- Pomijeranje od 21 do tri mjeseca ne utiče na antitijela u negativnom smislu. Čak se povećavaju antitijela do tri mjeseca. Mi imamo ta dokumenta, poslata su u Republiku Srpsku na razmatranje. Ali je najbolje od 21 dan do tri mjeseca da se primi ta druga doza - poručio je Perović.