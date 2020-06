Nakon održane sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije, javnosti se obratio ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić koji je poručio da je Štab potvrdio da dosadašnje mjere ostaju.

Republički štab je potvrdio sve mjere koje su bile i do sada na snazi, ponavljam da smo mi još uvijek u vanrednoj situaciji.

"Obavezno nošenje maski, održavanje distanci, dezinfekcija, ograničenje rada svih poslovnih subjekata do 23 časa i ostaje mjere zabrane okupljanja do 50 lica. Razlog za to je trenutka epidemiološka situacija, a to je pogoršanje u posljednjih sedam dana", rekao je Šeranić.

Okupljanja, a najčešće porodična, su najčešća žarišta virusa. Imali smo potvrde i o ljudima koji su putovali i tako došli u situaciju da se zaraze i prenesu zarazu dalje na svoje ukućane. Pojedina žarišta su i radna mjesta u Republici Srpskoj i zato apelujemo da se sprovode mjere koje su propisane na takvim mjestima, zaključio je Šeranić.

Mjere će biti na snazi do 6. jula.

"Svjestan sam da je sve ovo dosadilo, ali moramo biti svjesni i imati osjećaj da zdravstveni radnici nisu koristili ni godišnji odmor ni slobodne dane. Moramo biti odgovorni", rekao je Šeranić.