Šeranić: Dug zdravstva je 320 miliona KM

Dug zdravstva na osnovu poreza na platu i doprinos iznosi 320 miliona maraka, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite, Alen Šeranić, u emisiji Jedan na jedan Alternativne televizije.

"Sada treba da se usaglase određeni bilansi između ustanova i poreske ustanove i to je dug na osnovu poreza i doprinosa. To je jedna od mjera, ali druge mjere porazumjevaju to kako da povećamo prihodovnu stranu u zdravstvu i kako maksimalno da iskoristimo taj novac unutar zdravstva. AKo ne budemo u prilici da povećamo prihodovnu stranu zajedno sa izmirenjem ovih dugovanja biće teško održati zdravstveni sistem", kaže Šeranić i dodaje da ministarstvo ima plan za izmirivanje tih obaveza.

"Plan sadrži određen aktivnosti preko kojih ćemo mi da utvrdimo mjere će tek doći kroz zakonska rješenja. Konkretna mjera je reforma zdravstvenog osiguranja, paralelno sa njim i Zakon o zdravstvenoj zaštiti u smislu organizacije i usmjeravanja samog sistema prema kvalitetu i efikasnosti. Zato ljudi i imaju doživljaj kada ga čitaju da je plan uopšten i ne vide tu neku mjeru koju ministar može donijeti i reći evo mjera i sad je sve u redu", kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

Šeranić je poručio i da bi najsrećniji bio kada bi mogao ponuditi plate kao što se nude u zapadnim zemljama medicinskim sestrama i doktorima.

"Nisam protiv povećanja plata u zdravstvu. Premijer je u posljednjih mjesec dana govorio neprestano o prosječnoj plati od hiljadu maraka. Jedino je pitanje "kada"? Pitanje je da li je ovo trenutak u kojem treba da povećamo plate zdravstvenim radnicima tako linearno kao što se traži od sindikata. Treba razgovarati, treba otvoriti tu temu, ali treba se dogovoriti koji je to trenutak", kaže Šeranić i poručuje da imaju plan kako da omoguće zadržavanje zdravstvenog kadra.

Broj smrtnih slučajeva od gripa u BiH je u rangu sa brojem smrtnih slučajeva u Hrvatskoj. Što postavlja pitanje da li je zdravstveni sistem u Republici Srpskoj na nižem nivou.

"Broj oboljelih u odnosu na stanovništvo nije nešto značajan kao jedan od pokazatelja. Ja sam tražio od Instituta da se napravi procjena odgovora na sezonu gripe i da vidimo koje su to bile slabe karike koje bi poboljšali u sljećoj sezoni, ali i dalje je fokus prevencija."