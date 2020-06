Šeranić: Cijenu respiratora određivalo je tržište

Nabavku i cijenu respiratora u jeku pandemije korona virusa diktirale su tadašnje okolnosti na tržištu, tvrdi Alen Šeranić. Ministar Šeranić uvjerava da respiratori za Srpsku nisu nabavljani preko kupoprodajnog sajta "Alibaba", kako tvrde pojedini opozicionari. Šeranić je rekao da su prilikom nabavke respiratora redovno provjeravane cijene respiratora na tržištu.

"U toj cijeni, radi se o cijeni koja je striktno iznesena u evrima 59.550 evra. Ako se to preračuna u KM to je oko 116.000 KM, ako se na to doda marža distributera od 14 odsto, pa se na to doda 17 odsto PDV, dobićete jediničnu cijenu od oko 157.000 KM. Ako konkretno o toj jediničnoj nabavci govorite. Da li je ta cijena u tom trenutku bila previsoka u odnosu na sada sigurno da jeste, to nije sporno, ali činjenice i okolnosti u kojima su se nabavljali ti respiratori su diktirali cijenu.Pa cijelo tržište je otišlo u Kinu, EU je 15. marta zatvorila svoje granice za izvoz bilo kakve medicinske opreme i lijekova, a 27.aprila otvorila. U tom periodu jedino gdje ste mogli nabavljati respiratore ne samo mi, nego svi je bilo u Kini", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Tvrdnje ministra Šeranića, potkrepljuje i faktura iz banke i kupoprodajni ugovor firme Medietik d.o.o., do kojih je došla ATV. Na njima se vidi da je ugovorena kupovina 50 respiratora, koji su plaćeni po cijeni od 59.500 eura po komadu. Iz ove firme su ranije poručili da su svi respiratori i ventilatori za intezivnu njegu u Republici Srpskoj nabavljani po tadašnjim tržišnim cijenama a specifikaciju respiratora dala je struka, stručni ljekari u Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci. Iz "Medietik-a" su podsjetili javnost da su respiratori i ventilatori za Republiku Srpsku nabavljani u jeku pandemije virusa korona u svijetu, kada su bili otežani distributivni kanali a pojedine države su jednostavno vršile zaplijene aviona sa medicinskom opremom ako bi se avion našao na njihovoj teritoriji da bi za sebe zadržali medicinsku opremu.

"Nabavna cijena respiratora bila 59.500 evra, bez troškova uvoza, špedicije i transporta do samog odredišta, dok je prodajna cijena bila 134.455 KM, jer je ovo preduzeće platilo uvoznu špediciju i manipulativne troškove", kažu iz "Medietik-a".

Ministar finansija Zora Vidović, potvrdila je da su Institutu za javno zdravstvo Srpske vraćena dva miliona maraka po osnovu raskida ugovora za nabavku pokretne bolnice. Ona je podsjetila da je nabavku pokretne bolnice izvršio Institut, a Vlada je kasnije odlučila da raskine ugovor o nabavci jer dobavljač nije ispunio ugovorne obaveze. Juče su iz instituta poručili da stoje na raspolaganju za sve provjere istražnih organa.

"Jako je bitno naglasiti da svim tim insitutcijam na sve i jedna njihov zahtjev u ekspresnom roku je dostavljena sva dokumentacija, sva potrebna pojašnjenja koja su njima potrebna mi stojimo na raspoalganju, prvi ja kao v.d. direktora Instituta", dodaje Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

"Očekuje se povrat i ostalih sredstava. I kad budu ukupna sredstva vraćena onda će Institut ta sredstva vratiti u Fond solidarnosti odakle su i upućena ta sredstva za nabavku bolnice", kaže Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

U Institutu su rekli da im je dobavljač pokretne bolnice firma "Balkan Global" uplatio dva miliona maraka. Očekuju uplatu preostalog iznosa od 2,2 miliona maraka.