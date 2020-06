Šeranić: Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu odlično odgovorila na pojavu virusa

Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu imala je velik uticaj u borbi protiv virusa korona, a na neočekivan izazov odgovorila je izuzetno dobro, zaključio je ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić nakon obilaska ove zdravstvene ustanove. Sa rukovodstvom bolnice razgovarao je i o budućim aktivnostima.

"Pregledali smo i sagledali stanje opreme, stanje medicinskih sestara i svega onoga što je bilo potrebno, dogovorili organizovanje stručnih skupova kako bi kolege imale prilike da sa drugim kolegama iz Republike Srpske razmijene informacije i da dogovorimo način na koji ćemo se bolje pripremiti za taj oktobar", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

U bolnici "Srbija" preminuo je jedan pacijent zaražen koronom koji je imao više udruženih hroničnih oboljenja, kaže direktor bolnice. Nebojša Šešlija kaže i to da je trenutno hospitalizovan samo jedan pacijent kod kojeg je virus potvrđen.

"U bolnici "Srbija" je uzeto 308 briseva, imali smo 15 osoba koje su zaražene i hospitalizovane u našoj ustanovi, a ono što je bitno istaći jeste da svi medicinski radnici koji su radili sa oboljelima i uopšteno u ovoj ustanovi su bili negativni, nismo imali ni jedan slučaj zaraženog medicinskog ili bilo kojeg drugog radnika", istakao je Nebojša Šešlija, v.d. direktora Bolnice "Srbija".



Nakon obilaska bolnice, ministar Šeranić posjetio je i Dom za starija lica u Istočnom Sarajevu. Tamo je najavljen novi projekat, proširenje kapaciteta za 70 do 90 novih mjesta.

"Zavisno od toga u kojem pravcu korisnika ćemo ići, da li će to biti korisnici koji su nažalost nepokretni i za koje treba drugačiji način njege, ili će to biti pokretni korisnici koji mogu sami za sebe da se brinu. Dakle, tu smo na tom dijelu da istražimo korisničku grupu tog proširenja, tako da ćemo još vidjeti, pa licitiramo tim brojem od 70 do 90 mjesta", naglasio je Šeranić.

U Domu nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze virusom, što nam je posebno drago, kaže direktor Miljan Sladoje. Tvrdi da će proširenje kapaciteta značajno unaprijediti uslugu koju pružaju.

"Samim povećanjem kapaciteta u novom objektu planiramo da i postojeći objekat rasteretimo, da napravimo veću komociju našim korisnicima, bolje usluge, da zaposlimo nove stručne ljude", rekao je Miljan Sladoje, direktor Doma za starija lica Istočno Sarajevo.



U Domu za starija lica u trenutno je smješteno 137 osoba, a ima kapaciteta za 141 korisnika. Svaki novi koji bude dolazio prvo će biti testiran na virus, nakon čega će morati provesti određeno vrijeme u prostoriji za izolaciju i biće pod nadzorom.