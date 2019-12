Selak: Puna podrška novom Zakonu o sportu

Nacrt novog Zakona o sportu Republike Srpske sadrži veoma pozitivne pomake za sport i sportiste Republike Srpske, a posebno raduje što je velika pažnja posvećena najmlađim sportistima i njihovoj bezbjednosti i razvoju, istakao je narodni poslanik Socijalističke partije u Parlamentu Srpske Goran Selak.



On je tokom diskusije na Nacrt Zakona o sportu istakao da očekuje efikasno zakonsko rješenje koje će stvoriti optimalne uslove za dalji razvoj sporta u Srpskoj.



"Posebno pozdravljam to što je uvedena obaveza da svaka sportska organizacija prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica mora da zatraži podatke od nadležnog organa koji vodi tu evidenciju. Stručnom radu u sportu je posvećena posebna pažnja, ali stručan ili nestručan rad može popraviti neki drugi trener ili druga sportska organizacija, ali ne smije da nam se ne dešava da sa djecom rade pedofili, manijaci ili nasilnici, jer tad su posljedice nesagledive", istakao je Selak.



Selak je takođe naglasio da je potrebno sistemsko rješenje kojim bi se došlo do samoodrživosti sportskog sistema.



"Mislim da su održivost i samoodrživost mogući, ali i da za to moramo da otvorimo mogućnost investitorima, privrednim i poslovnim subjektima, da ulažu sredstva u sport i da za to dobiju određene poreske olakšice. Takođe, što se tiče poreskih dugovanja sportskih organizacija, smatram da bi Republika Srpska trebala da otpiše dugovanja onima koji su tokom rata i stvaranja Republike Srpske dali svoj doprinos stvaranju identiteta Srpske u najtežim uslovima, a neki su nas čak i u ratu predstavljali na međunarodnoj sceni", naglasio je Selak.