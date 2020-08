SDS se ne nudi kao izbor: Ili nemaju kandidata ili su oni nepoznati

SDS je u Banjaluci predstavio kandidata - ali za načelnika Šipova. U Banjaluci svog čovjeka nemaju. Imaju u Tesliću, ali kao da tu kandidaturu skrivaju. Mirko Šarović nije zvanično predstavio Milana Miličevića, a i lista u toj opštini je nepoznata.

Do posljednjeg trenutka bilo je nepoznato ko će biti kandidat u Bijeljini. Nakon što je SDS-ovu ponudu odbio advokat Milorad Stojanović kandidatura je pripala Ljubiši Petroviću malo poznatom javnosti.

Iznenadilo je javnost i to što SDS nema kandidata u Palama, gdje su se dugo lomila koplja sa koalicionim partnerima gdje je zamalo došlo i do potpunog prekida saradnje zbog kandidature. I sam lider SDS-a Mirko Šarović priznaje da nisu popustili u Palama da bi potpuno ostali bez podrške PDP-a. A tamo ce u trku i Marko Đogo, inače SDS-ovac a sada nezavisni kandidat.

U Mrkonjić Gradu po svemu sudeći SNSD, već može da slavi jer ni u toj opštini SDS nema kandidata. Mirko Šarović kaže time će se ozbiljno pozabaviti, ali nakon izbora.

“Mislim da smo trebali da imamo kandidata to je moj stav razmotrićemo zašto smo u ovakvoj situaciji kao što je to sada, na Palama mi smo imali jednu vrstu dileme. U slučaju da su sve kandidati bili iz SDS-a a tako je na početku izgledalo mislim da bi vjerovatno ostali uskraćeni za potpunu podršku PDP-a”, kaže Šarović.

Potpuno rasulo je i u jednom od nekadašnjih bastiona SDS-a. U Doboju je raspušten odbor ali će kandidata ipak imati. Biće to Cvijan Filipović takođe malo poznat u političkom životu. Ništa manje nije kompleksna ni situacija sa odborničkom listom. Lista na kojoj se našlo 34 kandidata koju su sastavljali u dobojskom SDS-u do CIK-a nije ni stigla. Smijenjeni predsjednik SDS-a Doboj Sreten Telebak kaže da je u CIK otišla druga, krnja lista o kojoj on ništa ne zna, ni ko ju je sastavljao ni ko se na njoj nalazi.Vjeruje da je bilo nade za SDS u Doboju na prestojećim izborima ali da od toga sada više nema ništa. U tome krivce vide unutar SDS-a.

“Ne znam kome ni kako je palo na pamet da ruši to što smo napravili činjeica je da to je to neko uradio iz redova unutar SDS-a, ja mogu da shvatim da shvatim da je poziciji stalo u Doboju da SDS bude što slabiji ali zaista je nejasno kome je stalo iz SDS-a da oslabi poziciju Srpske demokratske stranke”, kaže Sreten Telebak.

Interesantno je stanje u prnjavorskom SDS-u. Kandidata imaju ali takođe debitanta, koji se na to mjestu našao nakon što su mnogi odbili. Milan Aleksić je kandidat za načelnika Prnjavora iako iz ove opštine dolaze mnoge perjance SDS-a poput Miladina Stanića, Dragana Mektića i Nemanje Vasića.

U Prnjavor su prije nekoliko dana na predstavljanje SDS-ovo kandidata stigli i PDP-ovci Drasko Stanivukovic i Jelena Trivic sa porukama da će mijenjati vlast u ovoj opštini. I ne bi to bilo čudno da u toj opštini u vlasti nije upravo PDP. U kolaiciji sa SNSD-om vec dugo su vlast. Svoje mjesto u politici i dalje traži Vukota Govedarica.

Nekadašnji kandidat za predsjednika Republike Srpske ove godine nosilac je liste za skupštinu opštine Gacko. SDS je ipak svoje snage usmjerio ka Prijedoru. Tu se nadaju dobrom rezultatu iako bi tako najviše štete mogli da nanesu DNS-U. U Kozarskoj Dubici, podržaće PDP. Lider stranke vise se pojavljivao na predstavljanju PDP-ovih kandidata nego sospstvenih. Usput su promovisani kandidati za neke opstine sarajevsko-romanijeske regije.