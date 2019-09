Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je danas Srni da je jadno i tužno gledati današnje predstavnike nekada velikog i moćnog SDS-a kako na svaki način pokušavaju da sruše srpsko jedinstvo ne bi li se na bilo koji način opravdali svojim sarajevskim i stranim mentorima što su prisustvovali sastanku u Beogradu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Kako drugačije protumačiti to da /predsjednik SDS-a/ Mirko Šarović pokušava da ih izjednači i da napravi paralelu između deklaracije SDA, koja u potpunosti negira Republiku Srpsku i u kojoj se navodi da svi treba da govorimo `bosanski jezik` koji je dio jedinstvenog identiteta BiH, sa dokumentima SNSD-a u kojima je još od njegovog osnivanja 1996. godine Srpska uvijek na prvom mjestu i koji se uvijek i obavezno pozivaju na Dejtonski sporazum i prava i nadležnosti koje smo tim sporazumom dobili", rekao je Kovačević.

On je istakao da bivši predsjednik SDS-a Vukota Govedarica prepričava detalje sa sastanka u Beogradu kojem nije ni prisustvovao.

"Razumijem da je on /Govedarica/ frustriran čovjek zbog činjenice da /predsjednik SNSD-a/ Milorad Dodik pobjeđuje na svim izborima od kada se Govedarica počeo i prestao baviti politikom, ali mu to ne daje za pravo da na ovako rigidan način govori o Republici Srpskoj i srpskim pravima, te deklaraciju SDA naziva bezvrijednom, smatrajući da se uopšte sa njom ne treba baviti", naglasio je Kovačević.

On je ocijenio sramnom izjavu Govedarice da Dodik i SNSD reaguju na ovako strašnu i skandaloznu političku deklaraciju SDA samo zbog toga da bi se dočepali fotelja u Savjetu ministara.

"Toliki njihov strah od napuštanja fotelja koje ni na koji način nisu zaslužili s obzirom na to da su izgubili izbore 2014. godine, a da su i posljednje pod vođstvom Govedarice izgubili nikad ubjedljivije je potpuno sraman", kaže Kovačević.

On je ponovio da na pozicijama u Savjetu ministara treba da budu izborni pobjednici iz Srpske.

"Ali to u ovom slučaju nije prioritet. Mi smo SDS-u ponudili opciju da oni napuste Savjet ministara, a da mi ne uđemo samo da bi se pokazala jasna i jedinstvena politika Srpske koja na najdirektniji način ukazuje da je SDA faktor nestabilnosti koji konstantno i uporno radi na rušenju Dejtonskog sporazuma i dejtonske BiH sa namjerom da dođe do nestanka Republike Srpske. Mi iz SNSD-a to nikada nećemo dopustiti, a oni iz SDS-a neka biraju stranu. Za sada nam se čini da su na pogrešnoj", naglasio je Kovačević.