SDS Prijedor: Klub odbornika traži da Šarović sankcioniše Tubina

Klub odbornika SDS-a u Skupštini grada Prijedora ogradio se danas od neprimjerenog ponašanja narodnog poslanika Milana Tubina i njegovog napada na predsjednika gradske Boračke organizacije Zorana Predojevića, izjavila je danas šef ovog kluba Jovana Panić.



"Taj svoj divljački napad on je pokušao opravdati našim glasanjem u gradskoj Skupštini, što je apsolutno neosnovano i manipulatorski jer svi znamo da je to samo nastavak njegovog političkog obračuna sa nas četvoro odbornika, a znamo i razloge tome. To je naše nedavanje podrške SNSD-u", rekla je Panićeva na konferenciji za novinare u Prijedoru.

Panićeva je u ime Kluba pozvala predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da se oglasi povodom ovog događaja i sankcioniše Tubina zbog njegovog stalnog narušavanja ugleda SDS-a.

"Molimo Šarovića da objasni članstvu SDS-a zašto Tubin i dalje ima privilegiju da sarađuje sa SNSD-om?", upitala je Panićeva podsjećajući na zaključke Predsjedništva SDS-a od 18. decembra o stanju u Prijedoru u kojima je navedeno da o eventualnoj saradnji mogu odlučiti samo predsjednik, Predsjedništvo i Glavni odbor SDS-a.

Ona je medijima predočila zaključak u kojem Predsjedništvo SDS-a konstatuje da odluka Gradskog odbora SDS Prijedor da uđe u skupštinsku većinu predvođenu SNSD-om nije donesena u skladu sa statutom stranke jer za nju ne postoji saglasnost Predsjedništva SDS-a.

"Pitamo gospodina Šarovića - kakvu mi to poruku šaljemo članstvu, simpatizerima i aktivistima? Izgleda poruku da rukovodstvo ni samo nije spremno da poštuje sopstvene odluke i stavove", naglasila je Panićeva.

Prema njenim riječima, jedan od zaključaka je i da Klub odbornika SDS-a u Skupštini grada Prijedora mora djelovati jedinstveno, ali da odbornik Radenko Stijepić odstupa od djelovanja četiri odbornika, što čini samoinicijativno i mimo ovog zaključka.

Odbornik Slavko Švraka rekao je da je uzrok ovih dešavanja u Prijedoru nemoć Tubina da kontroliše četvoro od pet odbornika SDS-a u Skupštini grada i da ih prisili da i oni rade za SNSD, kao što to čini peti odbornik - Radenko Stijepić.

Konferencija za novinare održana je u sali Zavoda za izgradnju grada Prijedor, budući da četiri od pet odbornika SDS-a nemaju pristup stranačkim prostorijama u Prijedoru.

Iz Policijske uprave Prijedor je u utorak, 4. februara, saopšteno da će protiv Tubina Osnovnom sudu u Prijedoru biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja tuča, fizički napad i vrijeđanje koje je počinio toga dana u prostorijama Boračke organizacije grada Prijedora na štetu predsjednika te organizacije Zorana Predojevića.