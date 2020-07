SDS prepušta kormilo PDP-u, u Banjaluci bez svog kandidata za gradonačelnika

Sve je izvjesnije da SDS neće imati svog kandidata za gradonačelnika Banjaluke. Najveća opoziciona stranka u Republici Srpskoj kormilo prepušta PDP-u, uz nesebičnu podršku Drašku Stanivukoviću. Da je sve to praktično i gotovo, podvukli su danas SDS-ov Vukota Govedarica i PDP-ov Igor Crnadak, uz zaključak da je Stanivuković zajednički kandidat opozicije.



Takvi izleti u javnosti pomalo čude, jer se još čeka na zvaničnu potvrdu o imenu zajedničkog kandidata opozicije. Odugovlačenje bi se moglo opravdati željama banjalučkog SDS-a u kojem su javno pretendovali na kandidaturu za prvog čovjeka grada. Od toga, čini se, još nisu odustali.

"I dalje je to u priči. Mi još uvijek razgovaramo, i sledeće sedmice ćete konačno dobiti ime kandidata za gradonačelnika iz redova opozicije. Mi se stvarno spremamo za jednu ozbiljnu utakmicu i u toj utakmici naravno da želimo da pobijedimo, ja nikada nisam ulazio u utakmicu iz koje želim izaći kao poraženi. - I to može nešto da nam kaže?- Naravno sve govori", rekao je Slavko Grbić, predsjednik GO SDS Banjaluka.

Stivukovića umjesto Grbića radije bi i lider SDS-a Mirko Šarović. U svojim redovima, očito nije vidio mlade i perspektivne kandidate, kako je ocijenio Draška Stanivukovića. Možda zato što više brine o tome kako da pobijedi SNSD.

"Realno je da SNSD nakon toliko vremena izgubi Banjaluku. Mislim da je vrijeme zrelo za promjene. Nismo još završili pregovore sa PDP-om, ali blizu smo dogovora koji će značiti još više vjetra u leđa opoziciji i njenom zajedničkom kanidatatu za gradonačelnika u Banjaluci", istakao je Mirko Šarović, lider SDS-a.

Da je SDS izgubio autoritet i da tone u sunvrat, smatra lider najveće stranke u Republici Srpskoj. Brojni uticajni članovi proteklih godina napustili su stranku, što, kaže Milorad Dodik, mnogo toga govori.

"Oni su irelevantran politička snaga. Njih je PDP iskoristio da ih smlavi do kraja. Za šta je služio SDS zadnjih pet godina? Služio je da podržava PDP-ovu politiku i kadrove. Ne vidim mnogo ozbiljnih ljudi, vidim nacionalnu izdaju Šarovića i njegovih ljudi koji pokušava da prijkrije pričom o SDS-u. On će do kraja da potroši ideju koja se zove SDS. Partije koja je na samom početku, imala potencijal da okupi narod", naglasio je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Da je SDS u nikad gorem stanju, smatraju i analitičari. Od Banjaluke do Trebnja, od Doboja do Bijeljine najveća opoziciona stranaka živi na leđima stare slave.

"Ja mislim da se SDS posebno sa činjenicom da u vžanim centrima nema kanidata i odrekao te svoje uloge kao najvžanije opozicione stranke. Mislim da to nije dobro za SDS i mislim da SDS-u predstoji jedna velika unutrašnja diferencijacija, analiza, jedno kriričko mišljenje da se vidi šta će se dalje raditi. Jer SDS ovako ne može dugo. Više mi to liči da će se preseliti u one nebitn epartije kao što su u Srbiji Radikali", istakao je Dragomir Vuković, politički analitičar.

Za sve veće poraze nekada prve stranke Republike Srpske, analitika krivi loše rukovodstvo. Ono što je započeo Mladen Bosić, nastavio je Vukota Govedarica, a kako stvari stoje, mogao bi da dokrajči Mirko Šarović.