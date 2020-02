SDS-ovci mogu da pregovaraju sa drugim strankama na lokalnom nivou. O eventualnim koalicijama, odlučivaće organi stranke. Svi opštinski i gradski odbori imaju rok od 10 dana da vrhu stranke dostave svoje prijedloge.

Takva odluka je usvojena na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva SDS-a, potvrđeno je ATV-u u rukovodstvu stranke. Kako ATV saznaje, bilo je onih koji su na sjednici Predsjedništva tražili da se striktno zabrani pregovaranje sa SNSD-om. Taj prijedlog nije prošao. Iz Predsjedništva stranke danas stize samo šturo saopštenje.

"Jednoglasno je donijeta odluka da će predsjednik SDS-a Mirko Šarović formirati Tim za pregovore o koalicijama za predstojeće lokalne izbore, posebno sa onim strankama koje dijele iste poglede na budućnost Republike Srpske i čiji programi jasno predviđaju neophodne promjene postojećeg stanja", stoji u saopštenju.

U najveće uporište SDS-a, saopštenje predsjedništva još nije stiglo. Iz Gradskog odbora Bijeljna najavljuju hitnu sjednicu, jer su, kako kažu već donijeli odluku da uđu u širu koaliciju.

"Veća je logika da nas interesuje šta naši članovi stranke u Bijeljini kažu, šta nam kažu predsjendici mjesnih odbora odnosno i članovi Gradskog odbora i to je već doneseno i bio je tada predsjednik, ali evo sada su neki novi momenti. To je zbog svih investicija koje mi imamo i nijedna investicija ne treba da stane. Prosto nismo u mogućnosti sami. Imamo ljudski resurs, imamo ljude koji pišu projekte gdje smo već neke projekte uradili i prosto bez sinergije svih institucija nemamo mogućnost da se razvijamo", rekao je Predrag Jović, potpredsjednik GO SDS-a Bijeljina.

Najviše pažnje svakako su privukla posljednja dešavanja u Bijeljini. Ipak, da je pregovora bilo i u drugim mjestima, potvrđuje predsjednik GO stranke.

"Možda je inicijalna priča potekla iz Bijeljine, ali ona se odnosi i na sve druge lokalne zajendice. Dakle u svim opštinama i gradovima, htjeli priznati ili ne, uveliko traju i u kontinuitetu traju različite vrste razgovora na nivou gradskih i opštiniskih organizacija sa drugim političkim partijama", kaže Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

Bijeljinski SNSD odluka Mirka Šarovića ne interesuje mnogo. Poručuju da će nastaviti razgovore sa tamošnjim SDS-om.

"Ja nisam do sada vidio da je SDS odobrio ikome da pregovara na lokalnom nivou. Ali to su njihovi problemi. TO govori da Mirko Šarović nema autoritet kao predsjendik SDS-a i on jednostavno ne može upravljati tim procesima na lokalnom nivou. Sigurno da ćemo mi ovdje u Bijeljini nastavljati razgovarati i sa predstavnicima i iz SDS-a i iz drugih političkim partija , kaže Nedeljko Ćorić, predsjednik GO SNSD Bijeljina.

Za dogovore o koaliciji na lokalnom nivou, kako kažu u bijeljinskom SDS-u do sada nisu morali da traže saglasnost organa stranke. Iznenadna odluka Predsjendištva stranke još više je začudila članove Gradskog odbora, jer im je na posljednjoj sjednici Gradskog odbora, kako kažu, data saglasnost da uđu u širu koaliciju.