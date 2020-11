SDS kao najveća opoziciona stranka u Republici Srpskoj na ovim lokalnim izborima u odnosu na prethodne, održane u oktobru 2016. godine, doživjela je drastičan pad u broju glasova za odbornike u gradskim skupštinama u Republici Srpskoj.

Najveći pad zabilježen je u Doboju, gdje je SDS 2016. godine osvojio 12.847 glasova, dok je na ovim izborima toj stranci povjerenje dalo svega 493 glasača, a samo malo bolja situacija je u Bijeljini, gdje su na izborima prošle godine imali 12.485 glasova, dok su na ovim izborima osvojili tek 3.971. Ni u ostalim gradovima SDS nije zabilježio dobar rezultat... U Banjaluci, recimo, prije četiri godine ova stranka imala je 8.872 glasa, a u nedjelju je dobila povjerenje tek 3.469 osoba. Slično je bilo i u Gradišci, gdje su na lokalnim izborima 2016. godine imali 3.966 glasova, a na ovim izborima tek 1.430. Takođe, u Prijedoru su izgubili 2.359 glasova u odnosu na prošle izbore, dok su u Zvorniku dobili 1.783 glasa manje. Ozbiljan pad zabilježen je i u Trebinju, gdje su prije četiri godine imali 2.301 glas, a ove godine tek 1.032.

U SDS-u kažu da su na određeni način ovakav rezultat očekivali i nagovijestili. Kako ističu, rezultat na ovim izborima treba posmatrati kao konsolidaciju stranke jer su nakon opštih izbora 2018. godine imali teško stanje - i finansijsko, i kadrovsko, i organizaciono.

"Takvo stanje bilo je posljedica izbornih rješenja. I pored svih najava da će SDS na ovim lokalnim izborima nestati, izdržali smo i s optimizmom gledamo u budućnost", rekao je Zoran Latinović, generalni sekretar SDS-a.

On ističe da će nakon konačnih rezultata lokalnih izbora biti urađena ozbiljna analiza koja će pokazati koje poteze treba povući, uključujući i angažovanje novih ljudi jer je očigledno da je u pojedinim mjestima došlo do zamora. Takođe ističe da postoji dobra baza SDS-a za iskorak 2022. godine, do kada će se stranka konsolidovati.

I u Brčkom, kada je riječ o SDS-u, zabilježen je ozbiljan pad s obzirom na to da su 2016. godine imali 5.908 glasova, a na ovim izborima uspjeli su dobiti podršku tek 1.068 glasača.

Što se tiče mandata u gradskim skupštinama u Republici Srpskoj, u najvećem broju slučajeva SDS će ih u naredne četiri godine imatu duplo manje. Takva situacija je, recimo, u Banjaluci, gdje su u gradsku skupštinu 2016. godine ušli sa tri mandata, a ovaj put sa jednim. Slično je i u Bijeljini, gdje su prije četiri godine dobili sedam odbornika, dok su ove izbore dobili svega tri. U Trebinju će u naredne četiri godine imati tri odbornika, jednog manje nego što su imali 2016. godine, a ubjedljivo najgora situacija je u Doboju, gdje su 2016. godine osvojili 11 mandata, dok ove godine nisu prešli ni cenzus.

I u Prijedoru je SDS 2016. godine osvojio pet odborničkih mjesta, dok sasvim sigurno u naredne četiri godine neće imati više od tri odbornika, a gotovo ista situacija je i u Zvorniku, mada je lako moguće da SDS u ovoj gradskoj skupštini sa pet odbornika padne na dva.

Broj osvojenih glasova za odbornike

Grad 2016. 2020.

Banjaluka 8.872 3.469

Prijedor 5.498 3.139

Zvornik 4.213 2.430

Trebinje 2.301 1.032

Gradiška 3.956 1.430

Doboj 12.847 493

Bijeljina 12.485 3.971

Brčko 5.908 1.068

(Nezavisne)