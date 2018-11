SDS iz zvorničke i sarajevsko-romanijske regije prihvata ponudu SNSD-a

SDS-ovci iz zvorničke i sarajevsko-romanijske regije ulaze u vlast, saznaje ATV. Kako saznajemo iz izvora unutar stranke, učiniće isto što i njihove stranačke kolege iz Doboja. Do kraja sedmice održaće Skupštine, i ozvaničiti ono o čemu se priča od sjednice Glavnog odbora - prithvatiće poziv lidera SNSD-a, i raditi zajedno sa vladajućom koalicijom.

SDS je, u izbornim jedinicama sedam i osam, dobio tri mandata. Novi poslanici su Kostadin Vasić, koga je nedavno iz stranke isključio predsjednik, Vukota Govedarica, kao i Darko Babalj i Sonja Karadžić – Jovičević, koja je takođe rekla da će postupiti isto kao kolege iz njene izborne jedinice.

Potpredsjednik SDS-a i načelnik Sokoca, Milovan Bjelica, nije se javljao na pozive. Ni Kostadin Vasić nije bio dostupan za komentar. U intervjuu za portal “Princip njuz”, Vasić poručuje da već neko vrijeme upozorava na stanje u SDS-u, i da su sada kažnjeni i nazvani izdajnicima oni koji su na izborima ostvarili najbolje rezultate.

"Regija Birač, Mićo Mićić, Obren Petrović, Milovan Bjelica, dio Hercegovine su okosnica SDS-a i sa najboljim rezultatima, koje je Bosić, a to je nastavio i Govedarica, kažnjavao isključenjima, bez ikakvog razloga. I to je skupo koštalo stranku. Kažnjavano je i mišljenje da, ako već ne možemo pobijediti Dodika i njegov SNSD, jer to narod očigledno neće, onda moramo sjesti i dogovoriti se, bar oko onoga oko čega se možemo dogovoriti, a to je srpsko jedinstvo i nacionalni interes," naveo je Vasić.

Kako saznajemo, isto bi, nakon njih, mogla da uradi i Bijeljina, mada za komentar nije bio dostupan ni gradonačelnik, Mićo Mićić.

Iz Semberije bi, saznajemo, sa vladajućom koalicijom mogao da sarađuje i Šamac, a sve je izvjesnije da će slično postupiti i Teslić, Kostajnica i Kozarska Dubica. Načelnik Teslića, Milan Miličević, nije se javljao na pozive ali bi, takođe sljedeće sedmice, i teslićki SDS mogao da se približi vlasti.

Iznenađujuće, fleksibni su i u Prnjavoru. Poštovaće odluku Glavnog odbora, ali, kako saznajemo, nemaju ništa protiv koalicije sa SNSD-om. Uz tri poslanika iz Doboja i tri iz izbornih jedinica sedam i osam, šest SDS-ovaca učestvovalo bi u vlasti u Republici Srpskoj. Obren Petrović, koji je osvojio mandat u Parlamentu BiH, ulazi u vlast na nivou Sarajeva, a, kako saznajemo, Mirko Šarović mogao bi da bude drugi, od tri SDS-ovca koji će u koaliciju sa SNSD-om.

Šta će povodom svega toga preduzeti lider SDS-a Vukota Govedarica, ni danas nismo saznali, jer nije odgovarao na pozive i poruke. Već se spekuliše da će odbori SDS-a u Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Doboju biti raspušteni, ali još nema potvrde te informacije. Uskoro bi trebalo da bude održana još jedna sjednica Glavnog odbora, na kojoj će biti donesena konačna odluka.