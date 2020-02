Milan Radović prelazi u SDS, biće kandidat za gradonačelnika Banjaluke?

U što više gradova i opština na predstojećim lokalnim izborima ići ćemo sa zajedničkim kandidatima za gradonačelnike i načelnike i konsolidovaćemo saradnju na lokalnom nivou što je više moguće.



Dogovorile su to delegacije SDS-a i PDP-a na sastanku u Banjaluci, koje su predvodili predsjednici stranaka Mirko Šarović i Branislav Borenović. Mirko Šarović, kaže da opozicija u Banjaluci mora da ima samo jednog kandidata. Kada je u pitanju Banjaluka Borenović je Šarovića obavijestio da je kandidat PDP-a za gradonačelnika Banjaluke Dršako Stanivuković.



I tu bi moglo da dođe do problema. Kako ATV saznaje veliki broj članova SDS-a ali i neki funkcioneri ove partije protive se ideji da Stanivuković bude zajednički kandidta ove dvoje pratije u Banjaluci.

Ne sviđa im se tvrdi naš izvor kako Stanivuković vodi politiku, a kap je prelila čašu nakon njegovih verbalnih napada na Sonju Karadžić Jovičević na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine. Na pitanje da li SDS podržava Stanivukovića kao zajedničkog kandidata opozicije u Banjaluci lider SDS-a Mirko Šarović danas nije dao konkretan odgovor.

"Opozicija treba da ima jednog kandidata, samo jednog kandidata. Ne dva, ne tri. to je poruka i za SDS i za PDP i za sve one druge koji žele da sruše postojeću vlast u Banjaluci. A, ja vjerujem da SDS i PDP, to žele. Mi ćemo podržati onog kandiata koji ima najviše šansi da pobjedi", rekao je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

Iz PDP-a poručuju da Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP-a, neće biti kandidat za gradonačelnika Banjaluke te da su i to samo, kako kažu pisanja i podmetanja, a kako ATV saznaje, pretendent na kaniddaturu za gradonačelinka Banjaluke je i Milan Radović koji kako tvrdi naš izvor upravo tim uslovljava svoj dolazak u SDS.

Ovih dana Milan Radović, bivši predsjednik Gradskog odbora DNS-a Banjaluka, pregovara o prelasku u SDS-a svoj prelazak upravo uslovljava time da bude jedini kandidat opozicije za gradonačelnika Banja Luke, ali i tim da u redove SDS-a dovede još jednu osobe koja kako saznajemo nije po volji nekim SDS-ovcima. Šaroviću je Radović po volji i danas je poručio da bi Radovića volio da vidi u redovima SDS-a.

Kada je u pitanju Bijeljina Šarović kaže da SDS mora da ima svog kandidata.

"SDS-ov kandidat ne može biti, rekao sam, i tamo, i njihov i naš. Mora da bude samo SDS-ov. I to je potpuno jasno. Ne možemo graditi saradnju na lošem. Znači, SNSD i njegova politika i politika SDS-a skoro da nemaju nikakav zajednički imenitelj", istakao je Šarović.

Sa svima pregovaramo, a sa našim predsjednikom stranke i našom strankom se dogovaramo, poručio je prije nekoliko dana Mićo Mićić. Za Miću Mićiča kako je i sam rekao sve su opcije otvorene.

"S obzirom da smo bitan i jak Gradski odbor želimo da nastavimo odgvornu politiku prema našim građanima. Sa svima pregovaramo, a sa našim predsjednikom stranke i našom strankom se dogovaramo. I ja sam i juče u tom smislu bio da se dogovoram sa predsjdnikom. Imaju određeni koraci. Tako da sve opcije su dogovorene. Mi smo tako rekli i na predsjedništvu - svi gradski i opštinski odbori da naprave u roku od 10 dana prijedloge kolacija s kim možemo pričati za naredne izbore, upravo je vrijeme da se o tome razmišlja", naglasio je Mićo Mićić, gradonačelnik BIjeljine.

Dobili smo prijedlog sporazuma o saradnji sa SDS-om od Mićića i njegovih ljudi, i potrebno je samo usaglasiti detalje, poriučio je to Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Smatramo da trebaomo obaviti razgovor o nekim detaljima kako bi se oni samo pojasnili i kako bi se napravio finalni dokument u tom pogledu", istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Radovan Višković je,ispred SNSD-a, dobio zaduženje da finalizira razgovare sa Mićom Mićićem i Gradskim odoborom SDS-a u Bijeljini o zajedničkom djelovanju u narednom vremenu.