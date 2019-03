SDS i PDP tražile pomjeranje sastanaka sa SNSD-om

Rukovodstvo PDP-a i SDS-a neće se pojaviti na sastancima koje je lider SNSD-a zakazao za sutra u Banjaluci.



Plan je bio da vlast i opozicija iz Republike Srpske razgovaraju o eventualnom zajedničkom učešću u vlasti na nivou BiH. SDS i PDP poziv su odbili uz slično obrazloženje – prekasno su, tvrde, dobili dopis i tražili su novi termin.

Milorad Dodik vjeruje da se ubrzava proces formiranja Savjeta ministara BiH, i da zato razgovore treba privesti kraju.

"Zato sam smatrao da trebam prekinuti jednu klackalicu koja je išla s tim da razgovaramo s prvim ljudima, i da se treba organizovati taj jedan sastanak i vidjećemo. Pozvao sam ih pismeno, odgovoriće mi pismeno. Nemam ništa protiv, ako ljudi zaista ne mogu neka kažu neki drugi termin, nemam ništa protiv", istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

PDP-ovci poručuju da lider te stanke, Branislav Borenović, ne može da dođe u zakazanom terminu, ali otvoreni su za neki drugi. U odgovoru koji su poslali ATV-u, ne preciziraju kakva će biti njihova taktika.

"PDP će na nivou Republike Srpske biti dosljedna opozicija, a kada su u pitanju interesi Republike Srpske na nivou BiH, uvijek smo bili i ostali otvoreni za razgovor. Za to PDP-u nije potrebna koalicija, niti učešće u vlasti, smatrajući da su interesi Srpske i našeg naroda iznad svega", saopštili su iz PDP-a.

SDS je tražio pomjeranje za narednu sedmicu, a Vukoti Govedarici smeta to što su za poziv, kako tvrdi, čuli iz medija kasno sinoć, a jutros su ga zvanično i dobili. Očekuje da će biti odobren drugi termin i tvrdi da će se SDS tada sigurno odazvati.

SDA i dalje ne odustaje od blokade formiranja Savjeta ministara, a sve uslovljava prihvatanjem puta BiH u NATO. Milorad Dodik dao je rok, prije svega Bošnjacima, da se do kraja mjeseca taj proces završi. U suprotnom, tvrdi, reakcija iz Republike Srpske biće itekako oštra.

"Dakle, u 15 do dva da bude poslat AMP u sjedište NATO-a, a u dva da bude imenovan novi predsjedavajući Savjeta ministara, a u dva i minut ja više nisam predsjedavajući Savjeta ministara. Dakle, proces je potpuno jednostavan. I on je tehničke prirode i isključivo vezan za vladavinu zakona", istakao je Denis Zvizdić, potpredsjednik SDA.

"Ustav i zakon je rekao da se nakon izbora formira novi sistem vlasti. Da li mi hoćemo, hoćemo. Evo ja vam kažem, imate do kraja mjeseca da to stavimo na put bez povratka i formiramo vlast. Ako to nije, već u aprilu nećete imati nikoga iz Republike Srpske u institucijama", istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Milorad Dodik pozvao je opoziciju iz Republike Srpske na razgovore nekoliko puta, naglasivši da to nije njegova politička nužnost, i da mu za formiranje vlasti nisu potrebni. Poručio je da vjeruje da srpski narod želi jedinstven nastup svojih političkih predstavnika u Sarajevu i da je s opozicijom, nakon dosta vremena, htio da sjedne za isti sto.