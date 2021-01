Do narednih opštih izbora ostalo je još skoro dvije godine, a opozicija u Srpskoj već je “zakuhala” oko eventualnih kandidatura za najvažnije funkcije u Republici Srpskoj i BiH.

Nedavni sastanak predstavnika SDS i PDP na kojem se, između ostalog, razgovaralo i o zajedničkom nastupu ove dvije stranke na narednim izborima 2022. godine, te zaključeno da će imati zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, naljutilo je pojedine opozicionare, piše Srpskainfo.

– Okosnicu tih kandidatura će činiti SDS i PDP, i to bez ličnih sujeta, nego u zajedničkom cilju da najbolji pobjede, da se vrati nada i povjerenje u institucije i pokaže da može bolje i pravednije – rečeno je nakon sastanka SDS i PDP.

Račun bez krčmara

Iako su naglasili da su spremni da obave razgovore sa svim strankama, pokretima i pojedincima koji imaju nesporan opozicioni politički angažman i spremnost za promjene u Republici Srpskoj i BiH, to nije bilo dovoljno da smiri bijes pojedinih opozicionara zato što nisu bili na tom sastanku.

Prvi se na njih obrušio poslanik Nebojša Vukanović, koji je na ovim lokalnim izborima sa svojom nestranačkom Listom za pravdu i red uspio da osvoji čak četiri mandata u SG Trebinja, čime su postali drugi po snazi u lokalnom parlamentu.

– Očito smatraju da sam marginalac i nepotreban, da bez mene mogu srušiti Dodika, ali bojim se samo da se ne presaberu i ne naprave račun bez krčmara – rekao je Vukanović.

“Drugoligaš”

Dodatno ga je razljutila izjava gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića iz PDP da bi “kandidat za predsjednika Republike Srpske mogao da bude on, Jelena Trivić i neki poslanici koji se priključuju”.

– Dakle, tu sam jasno shvatio da sam drugoligaš, da se na mene ozbiljno ne računa i da ljudi smatraju da nisam neko ko bi trebalo da bude na čelu novih snaga koje trebaju da preuzmu vlast u Republici Srpskoj – rekao je Vukanović.

I iz DNS su u proteklom periodu stizale poruke kako do promjena u Srpskoj neće doći bez ove stranke.

– Građani očekuju istinske promjene, a bez DNS je to nemoguće – naglasili su u više navrata iz DNS, podsjećajući da su nakon ovih izbora treća stranka po snazi u Srpskoj i da opozicija ne može dobiti naredne izbore bez njih.

S obzirom na dosadašnje reakcije na poteze SDS i PDP, postavlja se pitanje da li bi funkcije mogle da posvađaju opoziciju i prije nego izbori dođu?

Univerzitetski profesor i politički analitičar Drago Vuković ističe da je ključno pitanje da li mi uopšte imamo ujedinjenu opoziciju oko određenih programskih principa i ciljeva ili se radi o nekim interesnim povezivanjima.

– Interesna politika je suština današnje politike i to je veoma lako dokazivati. Opoziciji je preko potrebno to suštinsko jedinstvo kako bi ojačala. Do skora se tvrdilo da li mi uopšte imamo opoziciju. Poslednji izbori su pokazali ili možda bolje reći nagovijestili mogućnost nekih promjena, što je svakako dobro, jer promjenljivost vlasti na izborima je jedan od ključnih dometa u demokratiji – smatra Vuković.

Dodaje da se ovdje, međutim, više radilo o nekim personalnim novim pojavama nego o snazi partija. Vuković je uvjeren da je pojava Draška Stanivukovića nešto što ne znači snagu PDP, a posebno Ljubiše Petrovića, koji je pobijedio ponajmanje s glasovima stranke koja ga je kandidovala.

– To ukazuje da promjene sa kojima se opozicija hvali nisu rezultat njene snage. Suštinske promjene se zapravo nisu ni desile – naglašava Vuković.

Šansa u organizaciji

Ističe da opozicija pokušava da napravi ambijent koji bi trebao dovesti do promjena 2022. godine, ali da to radi ishitreno, sa izrazito iskazanim nestrpljenjem i ogoljelim interesnim ciljevima borbe za vlast. Ta borba za Vukovića nije sporna, ali naglašava da prije toga moraju ponuditi programe i najbolja kadrovska rješenja.

– Ako bude razilaženja, onda će borba za pozicije i podjelu kolača biti ključni faktor. To mi sve liči na lovačke priče o ražnju dok je zec u šumi. Definitivno je jasno da opozicija ima šanse samo ako je integrisana i dobro organizovana. Nisam siguran da će se opozicija ujediniti na kvalitetnim zdravim političkim idejama, već će se prije razjediniti zbog uskih stranačkih i ličnih interesa – mišljenja je Vuković.

On je potpuno uvjeren da SDS i PDP sami ne mogu ništa ozbiljnije uraditi na izborima 2022. godine. Da je snaga tih partija kao nekada onda bi, po Vukovićevim riječima, to bila druga priča.

Rehabilitacija

Podsjeća da SDS danas skoro da nema u Krajini, Doboju, pa i u Bijeljini i mnogim drugim opštinama. Vuković kaže da je ostala ta ideja kod velikog broja ljudi ali nju dobrim dijelom danas baštine druge partije.

– Zbog toga SDS još uvijek ima šanse da se rehabilituje ali nisam neki optimista da će se to i desiti. A PDP je odavno konzervisana stranka, koju su u Banjaluci oživjeli Stanivuković i Trivićeva. Bez njih ona bi bila potpuno nevažna – smatra Vuković.

Ističe da u potpunosti podržava promjene i smjenljivost vlasti, ali da to može da uradi samo jaka i ujedinjena opozicija.

Začarani krug

Politička analitičarka Tanja Topić ističe da se većina političkih partija u BiH, bez obzira da li su na vlasti ili u opoziciji, vrte u beskrajnom začaranom krugu raspodjele funkcija. Ona poručuje da je to pogrešan pristup.

– Opozicione partije treba da izrade plan, koncept i viziju koja će morati biti drugačija i koja neće u središte i u fokus, čak dvije godine prije izbora, stavljati raspodjelu funkcija. Mislim da je to nešto na šta je većina građana “alergična”, jer nam se politički život zapravo sveo na diobu izbornog plijena, što je sasvim pogrešno – naglašava Topićeva.

I ona je mišljenja da PDP i SDS same ne mogu da iznesu pobjedu na izborima, već da jedino udruživanjem s većim brojem opozicionih stranaka mogu računati na promjene.