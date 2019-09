SDS dobio novo rukovodstvo

Milan Miličević ponovo je na čelu Glavnog odbora Srpske demokratske stranke. Nakon tri sata vijećanja ova stranka dobila je samo dio novog rukovodstva.

Za Miličevićevog zamjenika izabran je Zoran Lalić a mjesta su se se našla i za bivše predsjednike SDS-a. Tako su Vukota Govedarica i Mladen Bosić dio Predsjedništva ove stranke.

Kako je ATV ranije izvještavala danas je izabran samo dio Predsjedništa. Pa je od 15 mjesta koliko je po statutu maksimalno, danas popunjeno tek osam. Osim Govedarice i Bosića, tu su i Nedeljko Glamočak, Nemanja Vasić, Mićo Mićić, Mladen Bosić i Rado Savić.

Milan Miličević po funkciji direktno je postao i dio Predsjedništva kao i Mirko Šarović. Novi generalni sekretar stranke je Zoran Latinović koji je na toj funkciji izabran umjesto Igora Ostojića. Potvrđuju iz SDS-a da su danas organi stranke djelimično izabrani ali da iznenađenja nije bilo.

“Djelimično je izabran dio Predjseništva tako da smo djelimično kompletirali rukovodstvao stranke i možemo da uđemo u naredni period koji je pred nama, biranje,organa stranka i pripreme za lokalne izbore", kaže Milan Miličević predsjednik GO SDS-a.

O potpredsjedniku SDS-a ovaj put se nije ni govorilo iako je prošlo dva mjeseca od unutarstranačkih izbora. Mirko Šarović kaže o tome će tokom septembra ali kako ATV saznaje Šarović se još koleba koga uopšte da predloži na tu funkciju. Potvrđuje danas da su svi u igri.

“Jedino ja ne mogu biti zamjenik, jer sam predsjenik ali sam član Predjseništva", kaže Mirko Šarović predsjendik SDS-a.

Najavljuje Šarović i agresivniju poltiku stranke. Posebno kako kaže nakon 5. septembra.

“Ja mislim da će konkurencija sigurno da razmišlja šta je to u mojoj glavi i glavama koji su ovdje sa nama, nekad ću to da saopštim a nekad to neću saopštiti", kaže Šarović.

Glavni odbor SDS-a danas je zasijedao po prvi put nakon izbora novog rukovodstva. Pa je tako zasijedanje danas prošlo bez Sonje Karadžić Jovićević, Aleksandre Pandurević, Dragana Mektića ali i Darka Babalja koji više nisu dio Glavnog odbora ove stranke.