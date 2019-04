SDA pokazuje kukavičluk i blokira formiranje vlasti 

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Šamcu da SDA pravi gimnastiku da bi zadovoljila svoje ciljeve i da ima dozu kukavičluka da zajedno sa ostalim pobjednicima na izborima, a to su iz HDZ BiH iz hrvatskog i SNSD iz srpskog naroda, uđe u vlast na nivou BiH.

Kao potencijalni problem vidim međusobne odnose između partija kao što su HDZ i DF", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Šamcu.

Ona je izrazila želju da vlast na nivou BiH bude brzo formirana od tri pobjedničke partije koje su dominantne i koje su pokazale kapacitet na izborima.

"Uzalud smo potrošili vrijeme jer je i matematički i politički bilo moguće da to uradimo u decembru prošle ili najkasnije u februar ove godine, ali je nedostajalo dobre volje. Odgađanjem smo mnogo izgubili jer je ovo bilo vrijeme kada je trebalo da zgrabimo priliku s obzirom na to da je na odlasku trenutna garnitura vlasti u EU. To je trebalo da iskoristimo da dođemo do pozitivnog mišljenja Evropske komisije, a nakon toga i kandidatskog statusa. Jedan od uslova za to bilo je formiranje vlasti na nivou BiH", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, tu nema nikakvog problema jer to nije nikakva nemoguća situacija u kojoj treba da se dobro zamislite kako da je riješite, i postoje svi uslovi i partije koje mogu da formiraju parlamentarnu većinu.

"Imamo jasno izražene pobjednike na izborima i koncept vlasti na nivou BiH u kojem je logično da reflektuje vlast sa nivoa Srpske zato što mnogo procesa koje treba rješavati podrazumijeva angažman i sinhronizaciju različitih nivoa vlasti. Ovdje SDA nema dovoljno političke volje, oni su blokirali ovaj proces i izmišljali razne razloge", istakla je Cvijanovićeva.

Govoreći o potencijalnim rokovima u kojima bi mogla da bude formirana vlast na nivou BiH, Cvijanovićeva je rekla da taj odgovor ne zna jer SDA možda na pamet padnu još neki uslovi.

"Oni delegiraju pitanja o kojima nema saglasnosti, a moja politička logika je da se bavimo onima gdje je moguća politička saglasnost. Za mene je to neozbiljno i neodgovorno jer time sprečavate da nešto funkcioniše. Nema ništa od uslovljavanja i ako smo svi ozbiljni onda treba da dogovorimo šta je na dnevnom redu, a smatram da je prioritet da bude deblokiran evropski put i da dobijemo status kandidata", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da bi BiH dobijanjem statusa kandidata za članstvo u EU imala na raspolaganju i više novca i mogla da učestvuje u različitim vidovima podrške iz fondova EU koje sada nema pravo da koristimo.